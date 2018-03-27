Нина Кудрявцева-Лури рассказала о предстоящем фестивале «Бенуа де ла Данс»

Москва, 27 марта 2018 г. В начале июня на Исторической сцене Большого театра в XXVI раз вручат Приз «Бенуа де ла Данс» — одну из самых значимых международных балетных наград, своего рода «Балетный Оскар». Но, если для профессионалов — это вопрос престижа и важный этап в их творческой карьере, то для зрителей гала-концерты номинантов и лауреатов разных лет — это, прежде всего, возможность за два вечера увидеть лучших мировых танцовщиков и фрагменты наиболее заметных постановок прошедшего года со всего мира. О Призе, особенностях программы этого года, тенденциях в современном танцевальном искусстве, его прошлом и будущем ТАСС поговорил с артистическим директором «Бенуа де ла Данс» Ниной Кудрявцевой-Лури.

Нина Николаевна, расскажите, какие сюрпризы вы приготовили в этом году? Что будет показано на Бенуа-2018?

Ну, это уж слишком объёмный вопрос! Получается рассказать нужно обо всём!

Как известно всему балетному сообществу, 2018 — год балета, посвящённый 200-летию Мариуса Петипа, день рождения которого прошёл 11 марта. Бенуа, разумеется, не остаётся в стороне от чествования великого Мастера, и подзаголовок второго гала Фестиваля, 6 июня на исторической сцене Большого театра: «Петипа посвящается! Классика глазами современных хореографов». Будут показаны как классические, традиционные фрагменты из балетов Петипа, так и нео-классические, уже существующие версии, и несколько номеров на сюжеты Петипа, которые сочиняются специально для этого гала. Сюрпризом даже для нас, поскольку мы этого спектакля в Парижской опере не видели, явится исполнение Наталией Осиповой и Джейсоном Каттельбергером фрагмента из «Щелкунчика» в постановке Сиди Ларби Шеркауи. Для них обоих это тоже новая работа.

Что касается первого вечера, 5 июня, событием явится вручение Приза «За Жизнь в искусстве» этого года Наталии Макаровой . В тот же вечер свой Приз «За Жизнь в искусстве» за 2015 год получит хорошо знакомая москвичам Сильви Гиллем. А номинанты будут объявлены на пресс-конференции 19 апреля.

Как известно, на приз «Бенуа де ла Данс»» номинируются не люди, а — работы. Поясните, пожалуйста, что вы под этим подразумеваете?

На Западе, обычно, разделяют понятия «балет» и «танец». Балетом считается всё, что сделано на основе классической школы и, соответственно, главным образом, на пуантах, а танец — это самые разнообразные направления от модерна до тап, стрит данса, авангарда и тд. Жюри Бенуа номинирует и оценивает лучшие работы, созданные в мире за минувший год в любом жанре танцевального искусства. Есть три основных номинации — хореограф, за спектакль или миниатюру, поставленную в минувшем году, танцовщица и танцовщик за роль, впервые исполненную в минувшем году. Также есть номинации за музыку, специально написанную, и сценографию. А вершина — номинация «За Жизнь в искусстве».

Скажите, а по какому принципу собирается жюри «Бенуа де ла Данс»?

Состав жюри меняется каждый год. В него входят самые авторитетные деятели хореографии из разных стран мира, только профессионалы, то есть настоящие или бывшие танцовщики, ставшие хореографами или художественными руководителями компаний, известными педагогами или репетиторами. Помимо звёздного статуса всех членов жюри, мы стараемся приглашать представителей разных стран, разных школ, разных направлений.

Приз Бенуа за лучшую музыку к балету вручался всего лишь три раза. В этом году будет подобная номинация?

На Бенуа каждый год приезжают номинанты из США, Азии и Европы. Насколько, на ваш взгляд, сопоставимы азиатские, европейские и американские балетные традиции?

Если говорить о национальных традициях в балете, то конечно, они наиболее сильны во Франции, Италии и Дании, где школы и труппы возникли в XXVII-XVIII веках. Хотя и на развитие европейского балета в ХХ веке и, особенно, в Западном полушарии, большое влияние оказали русские танцовщики, рассыпавшиеся после революции по всему миру. Татьяна Лескова основала Бразильский балет. Почти все американские компании, в разных городах по стране, были основаны в 50х годах русскими. Не говоря уже о Баланчине, который создал американский балет. Азиатский балет базируется тоже на европейской школе, поскольку это искусство пришло в Азию позже. Но посмотрите на балетные конкурсы все и отовсюду танцуют одно и то же, лучше или хуже, но примерно в одном стиле. В основном, между прочим, хореографию того же Петипа.

В последнее время многие хореографы дополняют танец высокими технологиями. Как вы к этому относитесь? Так ли необходимо использовать технологии в современных постановках?

Конечно, нет! В прошлом году мы проводили круглый стол «Танец и высокие технологии». Мнения разошлись. Матс Эк, например говорил о том, что использование высоких технологий подменяет не только хореографию, оно лишает хореографа индивидуальности, своего личного подхода к движению и его выразительности. Но как мне кажется, в каких-то случаях высокие технологии могут очень сильно дополнить то, что хочет показать хореограф.

Какие хореографы, на ваш взгляд, попадают в «нерв времени»?

Я полагаю, что один из самых ярких хореографов, отражающих этот самый «Нерв» — Уэйн МакГрегор . Как и всё и все, он может нравиться или не нравиться, но у него и хореография и использование технологий вливаются во всё ускоряющийся ритм современной жизни и потока информации.

Последний вопрос: что важно в танце лично для вас?

Смысл, который отражает хореография и артистизм и инстинкт исполнителя. Я совсем не имею в виду обязательный сюжет, я имею в виду наполненность произведения, опять же, в любом жанре и стиле.