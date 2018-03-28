Вечер «Вертинский на все времена» пройдет в Доме русского зарубежья 

Вечер, посвященный творчеству артиста эстрады Александра Вертинского, проведут 30 марта в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына.
На мероприятии популярные композиции и воспоминания певца представит заслуженный артист России, актер Театра имени Моссовета Андрей Межулис. Гости вечера «Вертинский на все времена» услышат песни первой половины XX века. Среди них «Маленькая балерина», «Над розовым морем», «Доченьки».
Начало вечера запланировано на 19:00. Вход на мероприятие платный. Заказать билет и узнать подробнее о его стоимости можно на сайте учреждения.