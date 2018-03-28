Ещё
Вечер «Вертинский на все времена» пройдет в Доме русского зарубежья
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вечер «Вертинский на все времена» пройдет в Доме русского зарубежья 

Управа Таганского района города Москвы 58 минут назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Вечер, посвященный творчеству артиста эстрады Александра Вертинского, проведут 30 марта в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына.
На мероприятии популярные композиции и воспоминания певца представит заслуженный артист России, актер Театра имени Моссовета Андрей Межулис. Гости вечера «Вертинский на все времена» услышат песни первой половины XX века. Среди них «Маленькая балерина», «Над розовым морем», «Доченьки».
Начало вечера запланировано на 19:00. Вход на мероприятие платный. Заказать билет и узнать подробнее о его стоимости можно на сайте учреждения.
Управа Таганского района города Москвы: последние новости
Регистрация на акцию «Ночь театров» стартовала в Москве Билеты в музеи Москвы можно будет купить онлайн Центр патологии речи и нейрореабилитации проводит День открытых дверей
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией115
15 российских фильмов, которыми можно гордиться1
Какой сериал самый дорогой в истории18
Самые обсуждаемые фильмы XXI века4
Самые длинные сериалы в мире1
Видео
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение