Вечер «Вертинский на все времена» пройдет в Доме русского зарубежья

На мероприятии популярные композиции и воспоминания певца представит заслуженный артист России, актер Театра имени Моссовета Андрей Межулис . Гости вечера «Вертинский на все времена» услышат песни первой половины XX века. Среди них «Маленькая балерина», «Над розовым морем», «Доченьки».

Начало вечера запланировано на 19:00. Вход на мероприятие платный. Заказать билет и узнать подробнее о его стоимости можно на сайте учреждения.