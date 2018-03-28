Открытие гримерной в память о Хворостовском в Красноярске перенесли

КРАСНОЯРСК, 28 мар — РИА Новости . Запланированное на среду открытие гримерной в память об оперном певце Дмитрии Хворостовском в Красноярском театре оперы и балета перенесено в связи с трауром по погибшим при пожаре в Кемерово, сообщает пресс-служба театра.

Выдающийся баритон Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни. Он начинал карьеру в Красноярском театре оперы и балета. Является почетным жителем города и Красноярского края.

"В связи с трауром открытие гримерной комнаты Дмитрия Хворостовского, которое было запланировано на 28 марта, отменяется. О дате открытия сообщим дополнительно", — говорится в сообщении театра.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. Указом президента 28 марта объявлено в России днем общенационального траура.