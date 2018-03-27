В РГБМ выступили молодые поэты

Поэтический поединок прошел в Музыкальном подвале.

Вчера в Музыкальном подвале Российской библиотеки для молодежи собрались молодые поэты, и каждый из них не просто прочел свои стихи, но и сделал из своего выступления небольшой спектакль.

Литературный слэм — это почти перформанс. Библиотека проводит битву молодых поэтов уже в третий раз. В этот раз перед публикой выступили десять творцов. Как всегда, координатором поэтической дуэли выступит поэт, член Союза писателей России и Русского ПЕН-центра, руководитель литературных проектов РГБМ Евгений Харитонов

В конце прошлого года в Российской библиотеке для молодежи состоялась заключительная игра сезона из серии молодёжных литературных слэмов. В ней участвовали прозаики. Теперь дело за молодыми поэтами в возрасте от 16 до 35 лет.

Победитель поединка сможет сделать из своих стихов аудиокнигу длиной в полчаса в профессиональной студии звукозаписи РГБМ.