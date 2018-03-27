Аплодировали стоя. Премьера «Дон Кихота» удивила нижегородцев

Это уже шестая постановка «Дон Кихота» в Нижегородском театре оперы и балета. Он стал первым хореографическим спектаклем в репертуаре Горьковского театра оперы и балета в 1936 году. В этом театральном сезоне балет решили обновить. За постановку взялся Юрий Ветров , заслуженный артист РСФСР. Он уже ставил в нижегородском театре два балета — новую редакцию «Лебединого озера» и «Жизели». Юрий Ветров долгие годы служил солистом Большого театра, затем возглавлял его балетную труппу. Массовый зритель знает его по роли сэра Генри в знаменитом кинофильме «31 июня». Искусству постановки балетов учился у Юрия Грегоровича, легендарного балетмейстера Большого. В последние годы Юрий Ветров занимается постановкой новых редакций классических балетов. Когда-то и сам танцевал в «Дон Кихоте», а теперь поставил его на нижегородской сцене.

Особенность нижегородского «Дон Кихота» — из трехактного балета сделали спектакль в два акта. Для зрителя это более короткий и динамичный спектакль, а для артистов более насыщенный и технически сложный. В нижегородской постановке много танцев, зрители весь спектакль, не отрываясь, следят за летающими по сцене танцовщиками.

Основная линия в спектакле — история любви дочери трактирщика Китри (лауреат премий Нижнего Новгорода, «Творческая удача» и «Нижегородская жемчужина» Юлия Ануфриева ) и цирюльника Базиля (лауреат премий Нижнего Новгорода, «Творческая удача» и «Нижегородская жемчужина» Василий Козлов ). В либретто Петипа образ самого Дон Кихота второстепенен. Под влиянием рыцарских романов Дон Кихот (Павел Смаев) отправляется в путешествие на поиски приключений во имя добра. Сопровождает вечного героя оруженосец Санчо Панса (Максим Малов). Они становятся свидетелями, а потом и активными участниками развития истории любви Китри и Базил: как ее хотят выдать замуж за богатого дворянина Гамаша, как любимые убегают, как их ловят и Базиль решается на самоубийство… На помощь паре приходит лихой Дон Кихот, отчаянный романтик, ведь Китри так похожа на его возлюбленную Дульсинею. В итоге все заканчивается свадьбой главных героев.

В разных составах главные партии танцуют — Китри, кроме Юлии Ануфриевой, лауреат международных конкурсов Елизавета Мартынова, лауреат премии «Нижегородская жемчужина» Татьяна Пельмегова; Базиля, кроме Василия Козлова, лауреат премии Нижнего Новгорода Андрей Орлов

10 минут оваций

Два месяца напряженных репетиций. Спектакль технически сложный, требующий от танцовщиков физической выносливости, собранности, концентрированности, рассказывает прима-балерина нижегородского оперного Юлия Ануфриева.

— Для меня Китри — новое амплуа. Кроме того, он интересен и технической сложностью, — поделилась балерина. — Китри появляется в каждой картине. Например, в первом акте у Китри три сложнейших вариации, помимо других танцев. Хочу отметить, что работа проходила в содружестве с постановщиками Юрием Ветровым и его ассистенткой, народной артисткой России Марией Быловой. Они в нас верили как в профессионалов, поддерживали, прислуживались к предложениям.

Влюбленная пара в исполнении Юлии Ануфриевой и Василия Козлова получилась эффектной, страстной, выразительной. Партнеры понимают и чувствуют друг друга на сцене и в жизни, поэтому их образы становятся законченными, романтичными, одухотворенными. Юлия — миниатюрная, точеная, как статуэтка, легкая, пархающая. Василий — высокий, статный и очень техничный танцовщик. Ребята на нижегородской сцене показывают мастерство столичного уровня (недавно пара нижегородских солистов выезжала на гастроли в Латинскую Америку и блистала в ведущих партиях балета «Щелкунчик» в составе московской труппы).

В этом спектакле слаженно и профессионально работает вся труппа. Не удивительно, что 25 марта премьеру нижегородские зрители приняли на ура. Более 10 минут публика аплодировала стоя и не хотела отпускать артистов. Такой реакции зрителя нечасто встретишь. «Дон Кихот» подарил нижегородцам ко Дню театра праздник!

Спектакль будет интересен не только поклонникам балета, но и всем любителям театра — постановка красивая, эмоциональная, в чем-то комичная, немного гротесковая, цветастая, как наряд цыганки, страстный, как танец испанки. Для спектакля сшили 150 костюмов. Действие происходит в красочных декорациях средневековой Испании, созданных художником-постановщиком театра Евгением Спектровым, так похожих на картины импрессионистов. Над музыкальной редакцией спектакля работали дирижер-постановщик лауреат премии Нижнего Новгорода Ренат Жиганшин и оркестр театра.

Премьерные спектакли пройдут также 27 и 31 марта.