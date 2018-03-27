Продажа билетов на Нуриевский фестиваль начнется 31 марта

Билеты на спектакли Нуриевского фестиваля-2018 поступят в продажу 31 марта. Обычно они разлетаются по рукам со скоростью света.

Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева — один из старейших фестивалей балетного искусства в России. Он проходит ежегодно с 1987 года. Всегда в мае и на сцене театра оперы и балета имени Мусы Джалиля.

Нуриевский фестиваль-2018 пройдет с 10 по 23 мая, сообщают организаторы.

Читайте также:

В Казани отметят 150 лет со дня рождения Максима Горького