Безумный Фигаро или кукольный фарс о любви 

И вот в марте 2018, года театр Кукол объявил о новой премьере — спектакле «Безумный день или женитьба Фигаро». Для постановки был приглашен заслуженный деятель искусств РФ, лауреат премии «Золотая маска», режиссер Омского театра «Арлекин» Борис Саламчев. Оформила спектакль новосибирский художник Александра Павлова, буквально выросшая в театре Кукол, прекрасно знающая его специфику. Кукольный фарс для взрослых подразумевает нарочитую схематичность повествования и шутки ниже пояса. В первые минуты это напрягает, как излишне громкие голоса кукол и отсутствие полутонов. Куклы не притворяются людьми, они лишь куклы, разыгрывающие роли. Потом ты втягиваешься, попадаешь под обаяние этой игры, и уже не мешают ни застывшая ехидная улыбка на лице кукольного Фигаро, ни наивно открытые огромные глаза Сюзон, ни нарочито стилизованный рот доктора… Фото: vk.com/Новосибирский областной театр кукол А чуть погодя и вовсе попадаешь под обаяние очаровательной графини (куклу водит почетный работник культуры НСО Вера Червоткина), и сочувствовать обманутой жене не мешают ни огромный парик, ни нервно вздымающаяся грудь. — Куклы у нас живые, они знают, что их водят, но у них есть свой внутренний мир, свое отношение к актерам и свой взгляд на театр и на любовь. Они артисты труппы Базиля, и они рассказывают нам сказку о том, как Сюзон и Фигаро преодолевают трудности ради любви. Вот такой кукольный фарс, — рассказывает режиссер постановщик спектакля, заслуженный деятель искусств РФ Борис Саламчев. — Мы, конечно, сократили пьесу, убрали все социальные мотивы, куклам они непонятны, оставили лишь одну линию. Куклы бегают, бьют друг друга, у них съезжают парики, они спорят и получают удовольствие от всего этого, и рассказывают сказку о любви. В кукольном театре эта история лишилась части своей хитроумной интриги, и как следствие — акценты чуть сместились. И уже не хитроумный Фигаро противостоит сластолюбивому недалекому графу, а мудрые любящие женщины воспитывают своих мужчин. Хитрая Марселина, нежная умница графиня, отважная Сюзон. Именно их женскую точку зрения на историю рассказывают нам куклы. И не случайно шалунишка Керубино здесь — не красавчик юноша, а хулиганистый ребенок. История ссадовником и вовсе забыта, а сам Базиль выполняет скорее роль конферансье, лишь однажды приняв участие в действии. Фото: vk.com/Новосибирский областной театр кукол Одураченный граф легко отказывается от интрижки. Ревнивый Фигаро, снеся от злости лбом целую башню, наконец убеждается в верности невесты. Доктору не удается отвертеться от Марселины… Веселый фарс заканчивается по-кукольному счастливо, даря зрителям хорошее настроение и надежду на то, что в новосибирском областном театре кукол наступают новые времена.