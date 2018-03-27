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Вручение «Онежской маски» перенесли на апрель
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Вручение «Онежской маски» перенесли на апрель 

Карельские вести 4 часа назад
Из-за трагедии в Кемерово проведение театральной премии перенесли на апрель.
Пресс-служба правительсва Карелии, сообщила о новой дате вручения театральной премии «Онежская маска».
В связи с трагическими событиями в Кемерове церемония вручения Высшей республиканской театральной премии «Онежская маска», которая должна была состояться сегодня, перенесена. Церемония состоится 2 апреля в 19.00. Она пройдет в Национальном театре Карелии. Приобретенные билеты действительны,
— передает пресс-служба.
Напомним, что изначально подведение итогов театрального сезона 2016/2017 годов и награждение актеров, которого должно было пройти сегодня, 27 марта — в международный день театра.
По материалам: ptzgovorit.ru
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