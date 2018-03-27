Как в Ростове выживают частные театры

Евгений , у вас был финансовый план, когда создавали театр?

Евгений Самойлов: Материальный риск меня не волновал, бизнес-расчета не было. В первую очередь, думал о том, какого качества должен быть театр и в каком направлении развиваться. Первые спектакли зрители поняли не сразу. Но в Ростове люди по-хорошему любопытные. Им интересно, а мы этот интерес стараемся удовлетворить. За пять лет удалось найти свою публику. Во многом благодаря тому, что с самого начала мы сделали шаг навстречу зрителю, не вещали и не заявляли, что «вот сейчас мы вам в провинции будем настоящее искусство показывать». Мы наладили диалог с людьми, которые к нам приходили: устраивали читки с обсуждением пьес, лекции о театре, показывали спектакли в записи и тоже говорили о том, что увидели. Так постепенно сформировали собственную аудиторию.

Может ли частный театр быть самоокупаемым?

Евгений Самойлов: Может даже приносить небольшую прибыль, но это достаточно долгий процесс. На сегодняшний день у нашего проекта нет чистой прибыли. Но мы знаем, что необходимо предпринять, здесь важна определенная стратегия. Во-первых, увеличение количества показов. Своей труппы у нас нет, в том числе и в связи с финансовыми сложностями, поэтому делать это не всегда легко, но нам удается. Например, в этом сезоне вместо 16 спектаклей в месяц играем уже 25. Не менее важной статьей дохода после продажи билетов я считаю сдачу в аренду площадки для мероприятий другого формата. Доход приносят также корпоративные показы спектаклей. Плюс ко всему в последнем сезоне мы начали программу дополнительных событий: показываем фильмы, проводим концерты и вечеринки, соответствующие формату арт-центра. Цена билета символическая, до 300 рублей, но при этом позволяет нам покрывать мелкие ежедневные расходы.

А как выбирали площадку для будущего театра?

Евгений Самойлов: Несколько лет назад мы провели на этой площадке фестиваль «Макаронная фабрика» по инициативе галереи современного искусства. В том же году в галерее прошел фестиваль «Ростовские чтения», после которого и возникла идея создать театр. Хотелось сформировать культурный кластер для того, чтобы люди, пришедшие в театр, смогли бы сходить на интересную выставку. Или наоборот. Поэтому мы решили осмотреть все цеха макаронной фабрики. На тот момент опыт переоборудования бывших производственных помещений в культурные центры, офисные здания и лофты был распространенной практикой: перезагрузку прошли винзавод, "Красный Октябрь" и еще несколько заводов.

Зрительный зал у нас небольшой, но мы задействуем и другие пространства. В конце прошлого сезона очистили бывший склад от мусора и сделали еще одну сценическую площадку. Театр не может не думать об экономике, но, в первую очередь, он существует для создания художественных произведений — спектаклей. Таких, чтобы театр был востребованным и узнаваемым. Определить это просто: по количеству проданных билетов. Наша средняя заполняемость — 70 процентов.

Есть ли программы, позволяющие частным театрам получить поддержку?

Евгений Самойлов: Немного, но есть. Существовала программа, которая называлась «Независимый театр+общество». Частным театрам выделялась сумма, которую они должны были потратить на два проекта: один — социально ориентированный, а второй — собственная постановка любого формата. Мы два раза участвовали и смогли таким образом выпустить спектакли «Кастинг» и «Невероятные приключения Юли и Наташи». В прошлом сезоне наш проект «Волшебная страна» поддержал один из частных фондов, кроме того, мы получили грант от Союза театральных деятелей, который помог покрыть расходы на гонорары творческой группы еще одного спектакля. Мы и сейчас подаем заявки на различные конкурсы и гранты, ищем партнеров, которые, возможно, не деньгами, но другими способами могли бы помочь развитию театра.

Справка «РГ»

По данным Минкульта России, сейчас в стране 613 государственных и муниципальных театров в ведении учреждений культуры. Есть театры, находящиеся в ведении других государственных структур, например, Министерства обороны . Это еще около 50 учреждений. И еще 21 театр федерального уровня. Частных театров сегодня в России более 500.

Комментарий

Наталья Чивилихина, специалист по театральному маркетингу, арт-менеджер:

— Я убеждена, что театр начинается не с вешалки, а со сметы. Чтобы частному проекту выжить, необходимо умение общаться с внешним миром, в котором водятся деньги. Есть реальная история, когда театр при мужском монастыре на Урале рассылал спонсорам файлы с названием «Просильное письмо». Мыслить экономическими категориями необходимо любому театру, тем более частному. В Ростове еще недавно было четыре таких проекта, один из них закрылся. Причина — экономическая несостоятельность. Кризис помешал или отсутствие инвесторов и правильного менеджмента? Пожалуй, все вместе. Остались театр комедии «Классика», «Человек в кубе» и «Театр18+». Первыми двумя руководят люди искусства, во главе третьего стоит бизнесмен, имеющий удачный опыт в коммерции. Но даже им приходилось весьма небольшую сумму на гастроли собирать на краудфандинговой платформе. Как они обходятся без госдотаций? Это алхимия. Ведь размер всех видов государственных субсидий в совокупном объеме доходов театров превышает 75 процентов в среднем по всем учреждениям, получающим такие дотации и раскрывающим свою отчетность.