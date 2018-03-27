Фестиваль Норвегии и Финляндии на дизайн-заводе «Флакон»

В субботу 2 июня 2018 года на дизайн-заводе «Флакон» пройдет фестиваль Nordic Way: две страны — Норвегия и Финляндия — представят проведены лекции и семинары и расскажут о национальных сходствах и различиях в культуре, искусстве и быту.

Участники фестиваля узнают, чем финские Муми-тролли отличаются от норвежских троллей, увидят фотографии озёр и водопадов, гор и сопок, Хельсинки и Осло, а еще Полярное сияние, северных оленей, саамов, лесных котов и финских лебедей, попробуют лосось и селёдку.

На мероприятии покажут скандинавские фильмы на языке оригинала с субтитрами, также можно будет послушать живую музыку в исполнении финских и норвежских музыкантов, узнать особенности северного программирования, не выезжая за пределы «Флакона», побывать в зоопарке Хельсинки и посидеть на «Языке Тролля».

Для детей организуют мастер-классы и научат делать национальные поделки, а еще покажут спектакли и представят литературную программу.

Мероприятие бесплатное, нужна регистрация на timepad, которая будет добавлена организаторами на сайт незадолго до фестиваля.