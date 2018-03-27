Новый уровень: в Ростове откроется первый в истории города фестиваль «Лето балета» 

Весной в донской столице впервые стартует фестиваль танцевального искусства «Лето балета». Организатором проекта выступил новый главный балетмейстер Ростовского государственного музтеатра Иван Кузнецов.
— У зрителей появится уникальная возможность прикоснуться к тайнам балетной профессии. 26 мая на Большой сцене пройдет открытый класс-концерт ростовских артистов совместно с выдающимся педагогом современности, художественным руководителем балета и главным балетмейстером Михайловского театра Михаилом Мессерером, — сообщается на официальном сайте городского музтеатра.
В программу фестиваля войдут два спектакля: «Жизель», которой в 2001 году суждено было стать в первой ростовской постановкой в жанре балета, и «Баядерка» — последняя работа коллектива. Завершит праздничную неделю грандиозное представление. 27 мая будут исполнены «Вальпургиева ночь» Шарля Гуно и «Цвет» на музыку Симфонии До мажор Ж. Бизе, в котором состоится ростовский дебют Ивана Кузнецова в качестве балетмейстера.