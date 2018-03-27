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Заместитель Мэра Вологды Вадим Цепа поздравляет театральных деятелей с профессиональным праздником
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Заместитель Мэра Вологды Вадим Цепа поздравляет театральных деятелей с профессиональным праздником 

Официальный сайт Администрации города Вологды 1 час назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
Уважаемые работники театрального искусства!
Поздравляю вас с Международным днем театра!
Это праздник не только театральных деятелей, но и всех, кто любит театр, который был и остается важнейшим из искусств. История и культура разных эпох, события, происходившие много лет назад или в наше время, проявление лучших человеческих качеств — все это проходит перед зрителем на театральных подмостках. Театр — это отдельная вселенная, которая делает жизнь человека ярче и насыщенной, наполняет ее новыми впечатлениями.
В Вологде работает 5 профессиональных театров, и лучшим подтверждением их востребованности становятся полные залы. В этом заслуга выдающихся режиссеров и талантливых актеров, которые работают в областной столице, а также всех, кто остается за кулисами, но является неотъемлемой частью театральной жизни.
В том, что Вологда носит статус культурной столицы Русского Севера, во многом заслуга именно театральных деятелей. Вы сохраняете традиции, но при этом остаетесь современными и интересными для зрителя.
Желаю новых интересных спектаклей, зрительского признания и вдохновения!
Официальный сайт Администрации города Вологды: последние новости
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