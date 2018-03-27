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Глеб Никитин: «Театр будет жить всегда»
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Глеб Никитин: «Театр будет жить всегда» 

Нижегородская правда 51 минуту назад
Фото: Нижегородская правда
Глеб Никитин: «Театр будет жить всегда»Уважаемые работники театров, поздравляю вас с профессиональным праздником!
Нижегородская область регион с богатыми театральными традициями. Здесь писал пьесы Максим Горький, пел великий Федор Шаляпин, жил и работал Николай Собольщиков-Самарин, на берегах Оки и Волги развивался талант Евгения Евстигнеева. Сегодня в городах региона работают самые разные театры — профессиональные и любительские, большие и маленькие, опирающиеся на традиции и ищущие новые подходы.
В этом году открывается новое здание театра «Вера» в Нижнем Новгороде. Руководитель нижегородского театра «Пиано» Владимир Чикишев стал лауреатом премии Президента. Постановки нижегородских театров регулярно получают призы различных российских и международных фестивалей. Все это — свидетельство творческой активности нижегородцев и укрепления театральных традиций.
Появляются новые технологии, какие-то сферы уходят в прошлое, но театр, в этом сегодня никто не сомневается, будет жить всегда. Ничто не заменит эмоционального контакта зрительного зала и сцены, хотя театр активно приходит и в цифровое пространство, завоевывая новую аудиторию с помощью он-лайн трансляций.
Театр — это живой организм, в котором кроме актеров, работают представители самых разных профессий. Всех вас, служители Мельпомены, поздравляю с профессиональным праздником. Желаю творческих успехов, здоровья и благополучия!
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