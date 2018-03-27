С 18 по 21 мая в Перми на суд жюри фестиваля «МОНОfest», участников и зрителей будут представлены моноспектакли-победители отборочного конкурса. В этом году было зарегистрировано рекордное для пермского фестиваля количество постановок, говорят организаторы.
В афишу конкурса вошли 12 постановок в жанре моноспектакля, среди них — работа пермского режиссера и актера Рамиса Заббарова со спектаклем «Белое на черном» театра «Кто».
— В числе тенденций прошлогоднего и нынешнего отборочного тура стало наличие большого количества заявок-спектаклей для детей, — рассказали в оргкомитете фестиваля. — Их уникальность, профессиональное качество и многообразие продемонстрировали необходимость создания отдельной программы фестиваля «МОНОfest детям!». Сейчас программа находится в разработке.
Также будут представлены спектакли «14 писем к …» по повести «Оскар и Розовая Дама» (Казань), «Андерсен. В поисках сказки» (Москва), «Мама» (Набережные Челны), «Прелестница Амхерста» (Ханты-Мансийский АО), «Сибирь» (Санкт-Петербург), «FAUST. THE RITUAL / ФАУСТ. РИТУАЛ» (Москва), «Подлинная история фрекен Хильдур Бок, ровесницы века» (Нижний Новгород), «Я, Бабушка, Илико и Илларион» (Москва), «Поэзо-вечеръ. Игорь Северянин» (Псков), «Триптих для одной актрисы» (Челябинск) и «Школа для дураков» (Вологда).
Подробную афишу со спектаклями опубликуют позже на сайте фестиваля.
В прошлом году две актёрские работы были отмечены специальными призами. Денис Старков получил диплом «За виртуозность актёрской работы в спектакле „Маргрит“» (Театральная лаборатория «Пространство» г. Москва), а Анастасия Каткова — «За искренность лирической интонации в спектакле „Таня. Воспоминание о счастье“» (Свердловский академический театр драмы, проект «Театрал»). Первым приз «МОНОfestа» — фигурку котика, сидящего на табурете, — получил моноспектакль Пермского театра кукол «Меня зовут Лёк».