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Нижегородских школьников зовут на музыкальное шоу-викторину о космосе и ПДД
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Нижегородских школьников зовут на музыкальное шоу-викторину о космосе и ПДД 

АиФ Нижний Новгород 4 часа назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Нижегородских школьников 3-х и 4-х классов приглашают на музыкальное шоу-викторину о космосе, ПДД и безопасности в школе правилах дорожного движения и безопасности в школе. Оно пройдет 1 апреля в большом зале ЦК «Рекорд».
«Космическое (комическое) путешествие на Планету добра» представит автор и режиссер Александр Гронский.
«На Землю с планеты Добра прилетели добряне, которые никогда не лгут, не воруют, а делают всем окружающим только добро. Они поют песни и устраивают детям викторину, задают им вопросы о космосе. Попытается испортить детям праздник с викториной старуха Шлякса. Но ей суждено попасть в различные комические ситуации», — говорится в афише шоу.
Викторина рассчитана на зрителей старше 7 лет. Начало спектакля в 15.00.
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