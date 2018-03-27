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В правительство внесен законопроект о борьбе с билетными спекулянтами
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В правительство внесен законопроект о борьбе с билетными спекулянтами 

ТАСС 4 часа назад
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Законопроект, который должен урегулировать продажу билетов в театры и музеи, ограничив деятельность спекулянтов, поступил на рассмотрение в правительство РФ.
Об этом сообщил во вторник статс— секретарь — заместитель министра культуры РФ Александр Журавский на пресс-конференции в ТАСС, приуроченной к Международному дню театра.
"Законопроект, который сейчас внесен в правительство, разрабатывался с директорами наших театральных и музейных учреждений, потому что тема билетной спекуляции проснулась в том числе и в музейной среде, в частности, в Третьяковке", — сказал Журавский.
Законопроект содержит положение о том, что продавать билеты могут только организации, у которых есть договорные отношения с тем или иным театром. Минкультуры хотят наделить правом составления административного протокола по жалобе театра на спекулятивные действия. Замминистра подчеркнул, что штрафы должны быть «очень существенными для физических и юридических лиц, существенно превышать те прибыли, которые возможны от перепродажи билетов даже в Большой театр».
Документ также должен урегулировать и систему возврата билетов. «Оговариваются конкретные случаи, когда билет можно вернуть, причем в ту кассу, где он был приобретен, и случаи, когда возвращается или не возвращается цена билета. Например, если это обстоятельства, связанные с деятельностью театрального учреждения, а именно — перенос или отмена спектакля, то стоимость возвращается», — пояснил Журавский.
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