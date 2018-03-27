А. Журавский: Законопроект о борьбе с билетными спекулянтами направлен на рассмотрение в правительство РФ

Законопроект, регулирующий продажу билетов в театры и музеи и ограничивающий деятельность спекулянтов, направлен на рассмотрение в правительство РФ . Об этом журналистам сообщил заместитель министра культуры РФ Александр Журавский.

«Законопроект, который сейчас внесен в правительство РФ, разрабатывался с директорами наших театральных и музейных учреждений, потому что тема билетной спекуляции проснулась в том числе и в музейной среде, в частности, в Третьяковке», — сказал А. Журавский.

Он пояснил, что данный законопроект содержит положение о том, что продавать билеты могут только организации, у которых есть договорные отношения с тем или иным театром. Кроме того, законопроектом предлагается наделить Минкультуры РФ правом составления административного протокола по жалобе театра на спекулятивные действия. По словам А. Журавского, штрафы за этого также должны быть существенными. Помимо этого, законопроект регулирует систему возврата билетов.

«Оговариваются конкретные случаи, когда билет можно вернуть, причем в ту кассу, где он был приобретен, и случаи, когда возвращается или не возвращается цена билета. Например, если это обстоятельства, связанные с деятельностью театрального учреждения, а именно — перенос или отмена спектакля, то стоимость возвращается», — добавил А. Журавский.