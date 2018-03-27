В школе № 1354 состоялся спектакль «Ситцевый узор» 

Школьная театральная группа «Старт» представила на суд публики спектакль «Ситцевый узор». Об этом сообщается на сайте школы № 1354.
Эта на первый взгляд простая сказка, на самом деле заставляет зрителя задуматься о себе, о жизненном выборе, который делает каждый человек. Спектакль смотрится на одном дыхании, еще бы, ведь все артисты — это учащиеся 5-11 классов.
Отличное музыкальное оформление и интересные декорации помогли раскрыть идею представления. Режиссер группы «Старт» Людмила Леонидовна Чуракова осталась довольна работой юных артистов. Скоро им предстоит выступление на городском театральном фестивале.