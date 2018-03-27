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В клубе «Счастливое детство» на Дубнинской дадут спектакль «Жаворонушки» для самых маленьких
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В клубе «Счастливое детство» на Дубнинской дадут спектакль «Жаворонушки» для самых маленьких 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В ближайшую субботу, 31 марта, в семейном клубе «Счастливое детство» в Восточном Дегунине пройдет интерактивный спектакль «Жаворонушки». К участию приглашаются дети от года до трех лет. Об этом сообщили в администрации досугового учреждения.
— Малыши сами будут участвовать в спектакле: готовить «жаворонков» под народные песни и прибаутки. А пока пекутся фигурки, дети познакомятся с хитрой Лисой, медведями, поднимут солнышко и разбудят весну. Все вместе мы будем водить хороводы, петь и танцевать, — рассказал сотрудник администрации.
Получить подробную информацию и записаться можно по телефонам 8 (499) 488-23-94 и 8 (916) 260-46-86.
Посетителей будут ждать к 11.00. Семейный клуб «Счастливое детство» располагается по адресу ул. Дубнинская, дом 53, корп. 1. (мю)
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