«Боятся собственного голоса». Как театр помогает глухим влиться в социум

В Международный день театра корреспондент «АиФ-Черноземье» побывал в курской школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья, где учатся дети с нарушениями слуха. Однако это ничуть не мешает им проявить себя на сцене и даже, напротив, помогает создавать самобытные номера. О том, что дает слабослышащим ребятам сцена и есть ли у них возможность стать профессиональными актерами, рассказала руководитель театра мимики и жеста «Акварель» Ольга Шведова

Универсальный язык

Вероника Тутенко, «АиФ-Черноземье»: Ольга, чем занимаются участники театра?

Ольга Шведова: Театр — название условное. На самом деле у нас формат студии дополнительного образования. Мы просто делаем то, что нравится детям, участвуем в разных фестивалях. Один из самых масштабных, куда приезжали участники и из-за рубежа, — «Жизнь безграничных возможностей», проходил на базе Московского государственного гуманитарно-экономического университета, где обучается немало студентов-инвалидов. Мы получили гран-при. Помимо постановок в нашей студии ребята занимаются и жестовым пением. И окончив наше учреждение, продолжают этим с удовольствием заниматься.

— А как вы приобщились к языку жестов?

— Мое знакомство с ним началось со студенческого театра «Ты слышишь». В нём язык жестов используется как яркий художественный прием. Тогда же на одном из спектаклей меня заметила директор курской школы-интерната. Теперь здесь я веду занятия в театральной студии «Акварель» и студии жестового пения «Поющие руки», в которых занимаются около пятидесяти человек.

— Многие девочки мечтают в детстве стать актрисами. Вы, наверное, не исключение?

— У меня всегда были мысли о профессии, связанной с творчеством. У меня и мама человек искусства — она художник. Училась я в школе с эстетическим уклоном и параллельно в музыкальной. А поступила на педагога, наверное, по принципу, первое высшее нужно для того, чтобы понять, кем ты не хочешь работать. Так мне, во всяком случае, сначала казалось. Но, оказалось, нужно было просто сменить угол зрения, и все сразу встало на свои места. Я шла именно тем путем и именно туда, куда мне нужно. Ехать куда-то поступать в другой город я не планировала, так как была домашним ребенком, к тому же, не слишком уверенной в себе. Но сейчас вижу, что игра на сцене абсолютно изменила меня. И в столичном вузе подтверждать знания тоже пришлось, но как переводчику с языка жестов.

— Сколько времени потребовалось, чтобы овладеть языком жестов?

— Я не могу сказать, что знаю его в совершенстве, как, думаю, не может сказать о себе никто из слышащих. Я продолжаю его изучать. Как любой другой язык он требует постоянной практики и к тому же он очень быстро меняется со временем, мгновенно реагируя на появление каких-то новых реалий. Кстати, только в 2012 году его официально признали языком, таким же как русский, английский, прежде было понятие «средство межличностного общения».

Следите за мимикой

— Язык жестов универсален для всех национальностей?

— Были попытки его унифицировать. Создан Международный жестовый язык, где за основу дактиля (пальцевой азбуке — ред.) взята латынь. Любой язык жестов состоит из дактиля и, собственно, самих жестов. Они в Международном языке универсальны, а алфавит используется латинский. Он очень лаконичен по сравнению с разговорными языками, использует его ограниченное количество людей в основном для делового общения. Кроме того, есть язык калька — тот, который когда-то использовали сурдопереводчики в новостных программах. Субтитры, кстати, не восполняют ту функцию, потому что не на каждый жест есть соответствующее слово, равно как и наоборот. Например, один взмах руками может значить: «несмотря на все обстоятельства, я все смогу и успею, у меня обязательно получится». Помимо языка-кальки в каждой стране есть свой язык жестов со своим мировоззрением, не зависящий от языка страны. Англичане и американцы используют похожие слова, но языки жестов у них совершенно разные. Схожи они у англичан, французов и русских. Объясняется это просто. Например, России впервые обучать глухих детей стал француз, а американцев — немец. Потому и языки жестов у них также похожи.

— А ваши ученики учат «иностранные» языки жестов?

— Нет. Специалистов, которые могли бы этому научить, во всей стране очень мало. Чтобы овладеть языком жестов нужно вырасти в семье, где он постоянно используется, или вращаться в этой среде. Язык жестов очень выразительный, но сложный. Этот знак (Ольга как будто отбрасывает что-то от себя — прим. авт.) может означать как «жестокий», так и «противный», в зависимости от мимики. А мимика у всех глухих выдающаяся, и в этом смысле каждый из них в какой-то мере актёр. Когда кто-то из них что-то рассказывает — это всегда театр одного актера. Чтобы понять, насколько красив и разнообразен язык жестов, насколько самобытна культура глухих и слабослышащих, нужно увидеть жестовое пение — сольное или хоровое.

— А какие песни в репертуаре студии «Поющие руки»?

— Мы переводим на язык жестов и современные, и народные песни. Выбираем их вместе со слабослышащими ребятами. Помимо песен есть отдельный жанр — сторителлинг, набирающий все большую популярность во всем мире. С использованием языка жестов можно даже писать картины, как это делает известный глухой художник и артист Александр Мартьянов . Это добавляет в неё новые смыслы. А в наших планах развивать жестовую поэзию, но для этого я пока еще не настолько виртуозно владею языком жеста. Самого понятия «рифма» в нем нет, поэтому так сложно переводить на него поэзию. Но определенная повторяющаяся конфигурация рук примерно то же самое, что музыка слова, но в движении. Такие стихи на языке жестов у нас сочиняет наш педагог дополнительного образования Олеся Михайловна Трудокова.

Театр дает возможность поверить в себя, не бояться выступать на публике, глубже понять себя и окружающих, раскрыться как личность, снимает психологические зажимы и помогает раскрепоститься. Поездки по фестивалям помогают найти новых друзей. Я вижу, как сцена меняет наших ребят, и радуюсь за них. У многих из них существует такая проблема, как боязнь своего голоса, как его воспримут окружающие, например, в общественном транспорте. Поэтому ездят в нем они в основном стайками и спрашивает остановку или слабослышащий, или самый смелый. Занятия в театральной студии снимают подобные страхи. Актеры-любители лучше понимают, на что способны, чего хотят и что нужно сделать, чтобы достичь желаемого при определенной доле удачи, но ребятам с ограничениями здоровья для этого требуется приложить больше усилий.

Научить жить в мире слышащих

— Есть ли возможность у наиболее одаренных ваших детей связать и дальше свою жизнь с театром?

— Как хобби, конечно, да. Но сделать это профессией, если трезво оценивать ситуацию, шансы невелики. У нас много одаренных ребят, сценарии мы создаем вместе с детьми. Наша главная цель — социализировать их, научить жить в мире слышащих. Именно здесь начитаются проблемы. В их маленьком мирке у них все замечательно, но когда кто-то один выбивается из него, начинаются сложности. Та же профориентация… Круг специальностей, которые может получить глухой или слабослышащий подросток, довольно ограниченный, и приходится выбирать те профессии «для жизни»: повара, пекаря, столяра.

— Декорации и костюмы делаете сами?

— В основном да. Например, средневековый замок был камином в кабинете психологии, использовался для создания уютной атмосферы. Помогают нам наши творческие педагоги, недавно курский политехнический колледж подарил костюмы для выступлений.

— Контактируете каким-то образом с местным драмтеатром?

— Только ходим на новогодние представления, но недавно в жюри одного из фестивалей, на котором мы победили, был директор курского драмтеатра Михаил Лобода. Мы обменялись контактами, так что в будущем возможно сотрудничество в какой-то форме.