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Спектакль «Всё подряд» в Зелёной Школе
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Спектакль «Всё подряд» в Зелёной Школе 

Ezhikezhik.ru 3 часа назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Давно ли вы беседовали с чаем? Удавалось ли вам оторваться от земли хотя бы на метр? Где же прячется боль? Или её вовсе нет? Главные герои пьесы — Белка, Слон и Жук ответят на все вопросы. За время спектакля они помогут по-новому взглянуть на себя и окружающий мир, расскажут о настоящей дружбе, пофантазируют и, самое главное — развлекут маленьких зрителей. После спектакля всех ждет чаепитие.
Продолжительность спектакля 45 минут. Начало в 11.00 и 17.00. Семейный билет на двоих — 1700 рублей, на троих — 2000 рублей.
* Зеленая школа в Парке Горького — участник программы скидок ЕжикFamily. У всех пользователей, скачавших приложение и зарегистрировавшихся в системе, есть возможность купить билеты дешевле. Скидка по программе лояльности составляет 10%.
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