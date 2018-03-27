Спектакль «Всё подряд» в Зелёной Школе

Давно ли вы беседовали с чаем? Удавалось ли вам оторваться от земли хотя бы на метр? Где же прячется боль? Или её вовсе нет? Главные герои пьесы — Белка, Слон и Жук ответят на все вопросы. За время спектакля они помогут по-новому взглянуть на себя и окружающий мир, расскажут о настоящей дружбе, пофантазируют и, самое главное — развлекут маленьких зрителей. После спектакля всех ждет чаепитие.

Продолжительность спектакля 45 минут. Начало в 11.00 и 17.00. Семейный билет на двоих — 1700 рублей, на троих — 2000 рублей.

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