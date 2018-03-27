В Москве и Санкт-Петербурге открывается Фестиваль Фоссе

Юн Фоссе — норвежский писатель, поэт и драматург, обладатель десятков престижных наград, включая Литературную премию Северного совета и театрального аналога Нобелевской премии — Международной премии Ибсена. Его романы переведены на основные языки мира, пьесы ставили Томас Остермайер , Клод Режи и Фальк Рихтер , а британское издание The Daily Telegraph в 2007 году присвоила титул «живого гения».

Программу фестиваля дополнят лекции и мастер-классы в Российском институте театрального искусства (ГИТИС), творческие встречи в театре «Школа Драматического Искусства» и Центральном доме актера, презентация нового сборника пьес драматурга в Электротеатре Станиславский. Юн Фоссе лично откроет фестиваль во время телемоста, который соединит его резиденцию в Осло и московский Центр имени Мейерхольда.

Организаторы фестиваля Юна Фоссе: Посольство Королевства Норвегия в России и продюсерская компания «Команда+1».

Программа фестиваля

Москва

Пятница, 6 апреля

Театрально-Культурный центр им. Вс. Мейерхольда

13.00 Открытие фестиваля

Вступительное слово Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Норвегия в РФ Лейдульва Намтведта. Выступления участников фестиваля: личный редактор Юна Фоссе Сесилие Сейнесс (издательство «Самлагет», Норвегия), драматург «Норвежского Театра» Ула Бё, режиссер театра «De Utvalgte» (Избранные) Кари Холтан, художественный руководитель Татарского государственного театра им. Г. Камала Фарид Бикчантаев , режиссер театра «Школа Драматического Искусства» Александр Огарев , режиссер Центрального Дома Актёра им. А. А. Яблочкиной Йоэл Лехтонен

Онлайн-встреча с драматургом Юном Фоссе (Норвегия). Ведущая — Елена Ковальская

Презентация сборника его пьес «Когда ангел проходит по сцене» (Редакция «Жанры», Издательство АСТ) с участием переводчиков пьес Елены Рачинской, Веры Дьяконовой и Аллы Рыбиковой. Вступительное слово от редакции — Дарья Андреева

Пятница, 6 апреля

Театр «Школа Драматического Искусства», Тау-зал 20.00 «Сюзанна». Режиссер Александр Огарев

Обсуждение. Ведущая — Елена Рачинская

Фото: nordicschool.ru Суббота, 7 апреля

Театр «Школа Драматического Искусства», Седьмая студия

13.00 «Потому что когда ты свободен то не свободен вовсе». Парадоксы Юна Фоссе

О творчестве Юна Фоссе беседуют драматург «Норвежского Театра» Ула Бё, редактор Юна Фоссе Сесилие Сейнесс (издательство «Самлагет») и режиссер театра «Школа Драматического Искусства» Александр Огарев

Театр «Школа Драматического Искусства» Фото: nordicschool.ru 16.00 «Норвежские читки»

По пьесам Юна Фоссе «Жить тайно», «Свобода». «Телемах», «Вон там»

Обсуждение. Ведущая — Елена Рачинская

Театр «Школа Драматического Искусства», зал Манеж

19.00 «Однажды летним днем». Татарский государственный театр им. Галиасгара Камала. Режиссёр Фарид Бикчантаев

Спектакль на татарском с синхронным переводом

Обсуждение. Ведущая — Алла Рыбикова Фото: nordicschool.ru Воскресенье, 8 апреля

Электротеатр Станиславский

13.00 Феномен Юна Фоссе. Творческая встреча с драматургом «Норвежского Театра» Улой Бё и личным редактором Фоссе (издательство «Самлагет») Сесилие Сейнесс и режиссером театра «De Utvalgte» (Избранные) Кари Холтан. Презентация сборника пьес Юна Фоссе «Когда ангел проходит по сцене» (Редакция «Жанры», Издательство АСТ). Вступительное слово от редакции — Дарья Андреева. Переводчики пьес Юна Фоссе Вера Дьяконова, Елена Рачинская и Алла Рыбикова. Ведущая — Кристина Матвиенко

Центральный Дом Актёра им. А. А. Яблочкиной, Малый зал 15.00 Российские постановки пьес Юна Фоссе. Творческая встреча с режиссером Алексеем Слюсарчуком . Ведущая — Вера Дьяконова

Центральный Дом Актёра им. А. А. Яблочкиной, Малый зал 16.00 «Имя». Режиссер Йоэл Лехтонен

Обсуждение. Ведущая — Вера Дьяконова

Театр имени Евгения Вахтангова, Новая сцена

19.30 «Тени». Театр «De Utvalgte». Режиссер Кари Холтан (Норвегия). Спектакль на норвежском языке с супратитрами.

Обсуждение. Ведущая — Дария Хаустова

Понедельник, 9 апреля

Театр имени Евгения Вахтангова, Новая сцена

19.30 " Тени". Театр «De Utvalgte». Режиссер Кари Холтан (Норвегия)

Спектакль на норвежском языке с супратитрами.

Обсуждение. Ведущая — Дария Хаустова.

Санкт-Петербург Понедельник, 9 апреля

Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета, Малая сцена

13.00 — 16.30 Феномен Фоссе

Творчество и мировой театральный успех Юна Фоссе.