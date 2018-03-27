Еще «один день Ивана Денисовича»

Московский «Театр на Покровке» приступает к работе над спектаклем по повести Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

Премьера будет приурочена к 100-летию со дня рождения А. И. Солженицына — лауреата Нобелевской премии, знаменитого отечественного писателя, публициста, общественного деятеля.

Об этом в Международный День театра сообщил главный режиссер «Театра на Покровке» Геннадий Шапошников.

— Прочитав «Один день Ивана Денисовича», Анна Ахматова сказала Лидии Чуковской : «Эту повесть о-бя-зан про-чи-тать и выучить наизусть — каждый гражданин изо всех двухсот миллионов граждан Советского Союза», — рассказывает Геннадий Шапошников . — И столь категоричная оценка-призыв имела под собой неоспоримую основу, почву: проза неизвестного автора с псевдонимом А. Рязанский поражала своей беспощадной и пронзительной правдой жизни всех, кто ее читал — а это и А. Твардовский, и К. Федин, и К. Паустовский, и С. Маршак, и К. Чуковский… Как только повесть была опубликована в «Новом мире», она тут же стала бестселлером… Но прошло совершенно немного времени — и произведение оказалась под запретом. Достать его было практически невозможно. Разве что в списках «самиздата».

По словам Г. Шапошникова, «спектакль будет называться „Щ-854. Один день одного зэка“ — это первое, авторское название повести».

— Пусть никого не смущает, но свою работу мы хотели бы посвятить не только «лагерникам», как называет в повести заключенных Особого лагеря сам Александр Исаевич, — продолжает режиссер, — но и пытливым, бесстрашным читателям «самиздата» — той породе советских людей, которые сегодня составляли бы активное гражданское общество, для которых идеалы свободы, закона, справедливости всегда являются высшими нравственными ценностями». Школу «самиздата» прошел и я, и драматург Александр Пудин , давний автор и друг нашего театра, который первый вариант пьесы написал еще в советское время, когда «Один день» находился под запретом, а сам А. И. Солженицын вынужден был жить в эмиграции.

Кстати, первая в Советском Союзе постановка «Одного дня Ивана Денисовича» в 1989 году состоялась в Читинском драматическом театре. И именно по пьесе А. Пудина.

Столетие со дня рождения А. И. Солженицына отмечается 11 декабря 2018 года. А 28 июня 2014 года Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании столетия со дня рождения писателя Александра Солженицына в 2018 году, в котором говорится: «Учитывая большое значение творчества А. И. Солженицына для отечественной культуры и в связи с исполняющимся в 2018 году 100-летием со дня его рождения, постановляю принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2018 году 100-летия со дня рождения А. И. Солженицына».

А 23 марта 2018 года в Париже в стенах ЮНЕСКО , в рамках действия указа Президента РФ, состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения писателя. Его организаторами выступили Федеральное агентство печати и массовых коммуникаций и постоянные представители России при ЮНЕСКО. Почётным гостем мероприятия стала вдова писателя Наталья Солженицына

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