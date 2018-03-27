В Центральном Доме Актера покажут спектакль «Полустанок»

В Центральном Доме Актера имени Александры Яблочкиной 29 марта состоится спектакль «Полустанок», созданный по пьесе Никиты Воронова «Страсти по Торчалову».

«Разговор о любви, чести, совести под «аккомпанемент» стихов Александра Галича. Большинство из нас верит, что существуют Ад и Рай, а на пути туда есть какая-то промежуточная точка… Полустанок, где скапливаются души людей разных возрастов из разных эпох, социальных слоев… Что они там делают, чего ждут? Что от них требуется?», — говорится в пресс-релизе спектакля.

Режиссер, сценарист документального кино Никита Воронов написал пьесу в середине 90-х, когда менялся не только общественный строй страны, но и наши нравственные ориентиры, представления о вечных ценностях, добре и зле. Ветер перемен приносил не только свежесть и новизну, но и оставлял на своем пути тысячи покалеченных судеб и опустошенных сердец.

Продолжительность спектакля — 2 часа 30 минут с антрактом.