Ещё
Более 850 тыс. человек посетили федеральные театры за первые два месяца 2018 г
Далее:
Читайте также:
Ещё

Более 850 тыс. человек посетили федеральные театры за первые два месяца 2018 г 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Федеральные театры в январе-феврале 2018 года посетили более 850 тысяч зрителей, сообщил журналистам статс-секретарь — заместитель министра культуры РФ Александр Журавский.
«Показатели федеральных театров за январь-февраль этого года: объем продаж — 1,39 миллиарда рублей, средняя стоимость посещения — 1626 рублей, посетителей — почти 855 тысяч человек», — сказал Журавский.
Данные были подсчитаны при помощи автоматизированной системы учета продажи билетов, которая функционирует с конца 2017 года. Она фиксирует дату и время продажи билетов, их цену, категорию зрителей и максимальное количество посетителей.
Система позволяет получать полную, достоверную и актуальную информацию о продаже билетов. Сейчас к системе подключены все подведомственные министерству культуры учреждения: театры, музеи, филармонии. Полученные данные позволяют оценить эффективность работы менеджмента организаций.
РИАМО: последние новости
Михаил Швыдкой не видит кризиса в российском театре Почти 60 учреждений Москвы примут участие в «Ночи театров» в субботу Гости Московского культурного форума могут почтить память артиста Олега Табакова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией31
Самые душераздирающие смерти в «Звездных войнах»
Какой сериал самый дорогой в истории16
Особенности застольного этикета разных стран
Самые длинные сериалы в мире1
Видео
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение