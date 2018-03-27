Более 850 тыс. человек посетили федеральные театры за первые два месяца 2018 г

Федеральные театры в январе-феврале 2018 года посетили более 850 тысяч зрителей, сообщил журналистам статс-секретарь — заместитель министра культуры РФ Александр Журавский

«Показатели федеральных театров за январь-февраль этого года: объем продаж — 1,39 миллиарда рублей, средняя стоимость посещения — 1626 рублей, посетителей — почти 855 тысяч человек», — сказал Журавский.

Данные были подсчитаны при помощи автоматизированной системы учета продажи билетов, которая функционирует с конца 2017 года. Она фиксирует дату и время продажи билетов, их цену, категорию зрителей и максимальное количество посетителей.