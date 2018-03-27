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Музыкальный спектакль на английском языке «Рассеянная Мяули»
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Музыкальный спектакль на английском языке «Рассеянная Мяули» 

Ezhikezhik.ru 2 часа назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Единственный в Москве детский театр на английском языке Flying Banana Children’s Theatre представляет спектакль «Mog the Forgetful Cat» («Рассеянная Мяули») в Кидзании.
Режиссер Мартин Кук и уникальный коллектив британских актеров и музыкантов расскажут обаятельную историю на английском языке по мотивам произведения Джудит Керр (автора известной книги про «Тигра, который пришел выпить чаю»).
Сюжет: Обаятельная кошка Мяули очень рассеянная и поэтому постоянно попадает в неприятности. То она забудет, что уже поужинала, то про свой кошачий лаз. Но однажды ночью её забывчивость оказывается очень кстати. Благодаря ей Мяули совершает настоящий подвиг. За это кошке выдают медаль. И яйцо на завтрак.
Продолжительность спектакля: 45 минут. Стоимость билета включает спектакль и посещение парка «Кидзания».
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