Музыкальный спектакль на английском языке «Рассеянная Мяули»

Единственный в Москве детский театр на английском языке Flying Banana Children’s Theatre представляет спектакль «Mog the Forgetful Cat» («Рассеянная Мяули») в Кидзании.

Режиссер Мартин Кук и уникальный коллектив британских актеров и музыкантов расскажут обаятельную историю на английском языке по мотивам произведения Джудит Керр (автора известной книги про «Тигра, который пришел выпить чаю»).

Сюжет: Обаятельная кошка Мяули очень рассеянная и поэтому постоянно попадает в неприятности. То она забудет, что уже поужинала, то про свой кошачий лаз. Но однажды ночью её забывчивость оказывается очень кстати. Благодаря ей Мяули совершает настоящий подвиг. За это кошке выдают медаль. И яйцо на завтрак.

Продолжительность спектакля: 45 минут. Стоимость билета включает спектакль и посещение парка «Кидзания».