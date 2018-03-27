Валерий Сюткин: «Люблю быть легким и независимым»

По старой музыкальной традиции сделал Валерий Сюткин отпраздновал юбилей на сцене в кругу соратников и поклонников. С большим трудом поверив в то, что певец разменял седьмой десяток, WomanHit.ru поздравил именинника и поговорил с ним о вечной молодости, любимом деле и успехах детей.

— Валерий, можно говорить о том, что лично у вас с годами отношение к возрасту как-то меняется?

— Когда тебе 5 лет, год тянется долго. Почему? Да потому что это одна пятая твоей прожитой жизни. А поскольку у меня уже одна шестидесятая началась, то, конечно, время летит быстрее. Вот чисто математика, не более того. (Смеется.)

— На сколько вы себя ощущаете?

— Ну, болит в разных местах, поэтому в принципе хорошо. Вот когда в одном месте и каждый день — это уже тревожно.

— В чем секрет вечной молодости? Или где держите свой портрет Дориана Грея

— Поскольку с возрастом характер выходит на лицо у всех у нас, то, чтобы выглядеть хорошо, нужно меньше заниматься самокопанием, никому не завидовать, относиться с самоиронией к самому себе, испытывать радость от простых вещей. К тому же я живу с очаровательной молодой женщиной, поэтому она влияет на меня своей молодостью. (Смеется.) Мне надо быстро передвигаться, соответствовать ей. В этом тоже один из главных секретов.

— Вы сказали: меньше зависти, самокопаний, больше радости от простых вещей. От каких, например?

— Отношение к людям, к жизни. Что такое мудрость? Это когда знаешь, на что не нужно обращать внимания. Расстраиваться нужно лишь в исключительных случаях: когда болеют близкие, что-то угрожает жизни и уходят родные. Остальное — ерунда.

— Ваши концерты всегда проходят по одному сценарию — не скучно, не затянуто…

— Я как зритель не люблю концертов больше двух часов. Поэтому иду навстречу своему зрителю — даю самое интересное.

— Самому удается ходить на концерты?

— Посещаю. С удовольствием это делаю. Крайними были The Rolling Stones — мы летали в Париж на последний концерт их европейского тура.

— Некоторые поклонники, наверное, удивились отсутствию на юбилейном концерте Евгения Хавтана , вашего соратника по «Браво»…

— Это не ко мне вопрос. Я пригласил его за восемь с лишним месяцев. Но, как потом оказалось, он не может выделить для меня в своем расписании 24 марта, в этот день у него неотложные дела — так он сказал. Я хотел его видеть не потому, что невозможно будет что-то сыграть без него. Это дань уважения. Это логично. И в этом никакого подвига нет. Он сыграл бы на гитаре, я бы спел те песни, которые мы сочинили в свое время в пятилетку «Браво». Но поскольку его не было — справились сами.

— В одной познавательной детской серии, где участвуют многие отечественные звезды, вы написали книжку о комаре. Почему именно про комара?

— Суть этой серии — рассказать детишкам о том или ином животном. Я, помню, посмотрел на куратора проекта и спросил: «Тигров и львов, конечно же, разобрали?» — «Конечно». Задумался, про кого же написать. И тут вспомнил, что у Михал Михалыча Жванецкого есть такое коротенькое эссе про комара. Он говорит: «А вы пробовали когда-нибудь зашвырнуть комара? Далеко-далеко. Он не летит. То есть он летит, но сам по себе и плюет на вас. Поэтому надо быть легким и независимым». Это мне очень нравится, поскольку я люблю быть легким и независимым. Вот я и спросил по поводу комара. Мне дали добро. Я там и для себя много нового узнал.

— Например?

— Что комар проживает четыре жизни. Что кусаются только самки. Это вызывает иронию.

— Ваша дочка Виола тоже написала книжку под названием «Николя и Натали»…

— Вы так хорошо осведомлены! (Смеется.) Да, у нее есть книжка «Николя и Натали». И еще литературные труды — например, книжка «Фантазии и поэзии». Это такие детские шалости. Но она продолжает. Учится на сценарно-режиссерском факультете. Занимается театром и иногда пишет. У нее выходило несколько критических театральных работ в журналах, где она освещала увиденные спектакли. Не скажу, что это профессия для нее — театральный критик, но одно из направлений. Если журналистика, то о театре. Она стихи публиковала, какие-то еще вещи. С моей стороны не было никакого лобби абсолютно. Моей задачей было дать ей такую возможность. Вот сейчас она оканчивает в Сорбонне театральный факультет — на французском. Первый диплом она получила на английском. Французский сама выучила, сдала уровень, который позволяет поступать, и поступила с огромным конкурсом до двадцати человек на место. Это как наши высшие режиссерские курсы. Она младшая в группе.

— С чем связаны ее дальнейшие планы на жизнь?

— Знаю точно, это связано с театром. Причем как в России, так и в Европе. Всевозможные преломления. Она же не актриса, она — это постановка, сценарий, оригинальные ходы, критические статьи о театре. Она театровед. Я ей сказал, что главное — заниматься тем, что тебе нравится. А спектакли она ставила еще в школе. Главное у нее — это сцена!

— Скажите, а ваши близкие помогали вам в подготовке к юбилейному концерту или не мешали?

— Супруга Виола сейчас и всегда рядом со мной. Помогает всегда. И наша собака Джульетта всегда рядом. Дочка Виола прилетела специально из Франции. Загадал, как водится, между двумя Виолами желание, которое, как обычно, сбудется. Дочь прилетела вместе с бойфрендом.

— Вы на данный момент довольны тем, чего добились ваши дети?

— Да, как я говорю, мои дети — приличные люди (кроме дочери Виолы у Валерия есть сын и дочь от прежних браков, в 2014 году музыкант стал дедушкой. — Ред.). Я им дал образование. Они все работают. Растят внучку. Виола, с которой я постоянно находился, когда она росла, принципиально получила очень хорошее и многостороннее образование. Теперь буду смотреть, как она начнет воплощать это в жизнь. Она труженик. Не лентяй. Живет самостоятельной жизнью, молодец. Интересуется духовной составляющей. У нее нет вредных привычек, которые необходимо было бы искоренять. Непьющий, некурящий человек. Отлично!

— Валерий, подводя итоги, признайтесь, в чем ваша легкость бытия?

— Мне кажется, надо быть занятым. Когда ты занят, это одно из самых эффективных и дешевых лекарств на земле. И все потому, что к тебе ничего не прилипает лишнего. Вам нравится театр, как моей дочери, — занимайтесь театром. Мне вот всегда нравилось играть на гитаре, доставлять удовольствие людям, развлекать их на танцах и видеть, что им нравится. Это большее удовольствие, чем цветы, автографы и аплодисменты. Мне важен сам процесс. Поэтому секрет счастья в том, что ты занят вот этим делом, которое занимает все твое время. А время после того, как ты поработал, хочется провести с любимыми людьми. И нет ощущения, что ты делаешь какую-то неприятную и ненужную работу. А это и дает ту самую легкость и ощущение наполненности и счастья. Любимое дело плюс любимые люди. Я всегда говорю: нужно сделать так, чтобы люди, которые вам не подходят, к вам не подходили.