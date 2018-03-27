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В детском центре на Лескова состоялся показ спектакля «Айболит — 11»
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В детском центре на Лескова состоялся показ спектакля «Айболит — 11» 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
В минувшие выходные, 24 и 25 марта, в театрально-концертном зале «На Лескова» центра детского и юношеского творчества «Бибирево» прошли показы спектакля «Айболит — 11» по пьесе Андрея Горбунова. Как сообщили в администрации учреждения, в эти дни для гостей традиционно играли артисты театра-студии «Рампа».
— На всех трех спектаклях в зрительном зале не было свободного места. Аншлаг! Что может быть лучше для артистов, чем восторженные взгляды и аплодисменты благодарных зрителей, которые искренне сочувствовали и переживали, с огромным интересом следили за происходящим на сцене? — поделились в администрации ЦДЮТ.
В финале благодарные зрители одарили артистов громкими и продолжительными аплодисментами.
Кстати, в скором времени артисты «Рампы» выйдут на сцену со спектаклем «Тряпичная кукла», который первым появился в репертуаре театра-студии четверть века назад. (ип)
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