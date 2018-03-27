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Самарский театр оперы и балета переносит спектакль из-за общенационального траура
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Самарский театр оперы и балета переносит спектакль из-за общенационального траура 

Волга Ньюс 1 час назад
Самарский театр оперы и балета переносит с 28 марта на 29-е спектакль «Аида».
Купленные билеты действительны.
28 марта в России объявлен траур в связи с гибелью людей во время пожара в торговом центре в Кемерово.
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