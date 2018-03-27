Самарский театр оперы и балета переносит спектакль из-за общенационального траура

Самарский театр оперы и балета переносит с 28 марта на 29-е спектакль «Аида».

Купленные билеты действительны.

28 марта в России объявлен траур в связи с гибелью людей во время пожара в торговом центре в Кемерово.