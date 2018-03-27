Театралы из Коптева увидели спектакль о приключениях фарфорового кролика 

В библиотеке №46 имени Сурикова района Коптево 24 марта дети и взрослые увидели спектакль по книге американской писательницы Кейт ДиКамилло «Удивительное путешествие кролика Эдварда».
«Сказка повествует о приключениях фарфорового кролика Эдварда, который в результате многих жизненных испытаний учится любить не только себя, но и других», — говорится на странице библиотеки в соцсетях. Роль фарфорового кролика исполнил выпускник РГГУ Денис Филиппов. Другие актеры, студенты и выпускники РГГУ, примерили на себя по несколько образов, поразив зрителей яркими перевоплощениями. (ео)