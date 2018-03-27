Театралы из Коптева увидели спектакль о приключениях фарфорового кролика 

Управа района Коптево города Москвы: последние новости

Жителей Коптева познакомили с героями балета «Щелкунчик»

В Коптеве дадут спектакль о фарфоровом кролике Эдварде

О творчестве Максима Горького расскажут в библиотеке на Коптевской