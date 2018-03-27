В центре соцобслуживания на 1-й Хуторской покажут спектакль «Муха-цокотуха»

В ближайшую пятницу, 30 марта, в филиале «Савеловский» центра соцобслуживания «Беговой» на 1-й Хуторской улице состоится творческая встреча, приуроченная ко дню рождения отечественного детского писателя Корнея Чуковского . Об этом рассказала заведующая отделением дневного пребывания филиала Татьяна Цыганкова. Собравшиеся увидят спектакль в исполнении юных артистов.

— Участники нашей театральной студии покажут представление «Муха-цокотуха». Также в программе — отрывки из произведений писателя, — поделилась Цыганкова.

В завершение мероприятия пройдет викторина с вручением призов самым активным участникам. Начало в 13.30. Приглашаются все желающие.

Адрес филиала «Савеловский»: ул. 1-я Хуторская, д. 5а. (мю)