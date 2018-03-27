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В центре соцобслуживания на 1-й Хуторской покажут спектакль «Муха-цокотуха»
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В центре соцобслуживания на 1-й Хуторской покажут спектакль «Муха-цокотуха» 

Управа района Савеловский города Москвы 1 час назад
В ближайшую пятницу, 30 марта, в филиале «Савеловский» центра соцобслуживания «Беговой» на 1-й Хуторской улице состоится творческая встреча, приуроченная ко дню рождения отечественного детского писателя Корнея Чуковского. Об этом рассказала заведующая отделением дневного пребывания филиала Татьяна Цыганкова. Собравшиеся увидят спектакль в исполнении юных артистов.
— Участники нашей театральной студии покажут представление «Муха-цокотуха». Также в программе — отрывки из произведений писателя, — поделилась Цыганкова.
В завершение мероприятия пройдет викторина с вручением призов самым активным участникам. Начало в 13.30. Приглашаются все желающие.
Адрес филиала «Савеловский»: ул. 1-я Хуторская, д. 5а. (мю)
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