Из-за траура драмтеатр Воронежа перенес премьеру «Куда летишь, кукушечка»

Из-за общероссийского дня траура по погибшим при пожаре в Кемерово Воронежский драматический театр им. Кольцова отменил премьеру спектакля «Куда летишь, кукушечка».

Премьера постановки по пьесе Максима Горького «Старик» должна была состояться в среду, 28 марта, но из-за траура руководство театра приняло решение отменить ее. Подробности можно получить по тел. +7472555472.

Генеральный прогон спектакля «Куда летишь, кукушечка» прошел 26 марта в рамках проекта «ПоговоримПослушаем». Ниже можно посмотреть фоторепортаж с показа.

28 марта спектакли отменили и во многих других городских театрах.