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Из-за траура драмтеатр Воронежа перенес премьеру «Куда летишь, кукушечка»
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Из-за траура драмтеатр Воронежа перенес премьеру «Куда летишь, кукушечка» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Из-за общероссийского дня траура по погибшим при пожаре в Кемерово Воронежский драматический театр им. Кольцова отменил премьеру спектакля «Куда летишь, кукушечка».
Премьера постановки по пьесе Максима Горького «Старик» должна была состояться в среду, 28 марта, но из-за траура руководство театра приняло решение отменить ее. Подробности можно получить по тел. +7472555472.
Генеральный прогон спектакля «Куда летишь, кукушечка» прошел 26 марта в рамках проекта «ПоговоримПослушаем». Ниже можно посмотреть фоторепортаж с показа.
28 марта спектакли отменили и во многих других городских театрах.
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