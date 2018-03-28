Пенсия Коляды оказалась больше, чем у Пугачевой 

В начале зимы заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат международной премии имени Станиславского Николай Коляда отметил свой 60-летний юбилей. Известно, что в тот же день, 4 декабря, также исполнилось 15 лет его главному детищу — екатеринбургскому «Коляда-театру». Накануне на его личной странице в «Фейсбуке» появилось сообщение о том, что ему назначили пенсию.
«Я думал, что это зарплата из института и позвонил в бухгалтерию, но там сказали, что еще рано зарплату. Стало быть, это моя пенсия: 17 147 рублей 91 копейка. Знакомая сказала, что это очень хорошая пенсия. У Аллы Пугачевой, говорят, 15 тысяч» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — прокомментировал драматург свое первое начисление. Напомним, что на свадьбе своего внука Никиты Преснякова Примадонна обмолвилась, что ее пенсия составляет всего 17 тысяч.