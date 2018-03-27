Праздник «В свете рампы» прошел на Лермонтовском проспекте

В понедельник, 26 марта, в культурном центре «Лидер» района Выхино-Жулебино состоялся праздник «В свете рампы».

Культурный центр пригласил москвичей на театрализованное представление, которое подготовили воспитанники театральной студии «Артист» и «Мюзикл. Дети». Постановка раскрыла многогранный талант юных воспитанников и дала возможность каждому из них продемонстрировать уровень своего актерского мастерства.

В конце представления артистов ожидало настоящее посвящение в актеры — ребята дали торжественную клятву и прошли символические испытания. (вт)