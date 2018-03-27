Названы имена лауреатов «Золотой маски» 

12 человек получили «Золотую маску» за выдающиеся заслуги в области театрального искусства. Об этом во вторник сообщил «Интерфакс».
Президент премии Игорь Костолевский лично вручил лауреатам заветные статуэтки. Церемония прошла в Белом фойе Исторической сцены Большого театра во вторник, 27 марта.
Костолевский заявил, что в последнее время слова «честь» и «достоинство» практически не употребляются в современной жизни, но «сегодняшние лауреаты придают этим словам высокий смысл».
Премиантами «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» стали Иван Краско, Александр Ширвиндт, Алла Покровская, Галина Анисимова, Валентин Гафт, Владимир Андреев, Анатолий Гладнев, Николай Боярчиков, Владимир Рецептер, Юрий
Бурэ-Небельсен, Алла Журавлева и Вера Кузьмина.
Алла Покровская, получая премию, произнесла речь, в которой поблагодарила почившего художественного руководителя МХТ им. Чехова Олега Табакова и художественного руководителя
«Гоголь-центра»
Кирилла Серебренникова, который в настоящий момент находится под домашним арестом. Актриса заявила, что они «сделали несколько последних лет счастливыми для меня в театре».
Министр культуры России Владимир Мединский рассказал о тех, кто сменит умершего Олега Табакова на посту художественного руководителя театров МХТ им. Чехова и «Табакерки». Новым худруком МХТ был назначен Сергей Женовач, прежде возглавлявший Студию театрального искусства. А пост руководителя «Табакерки» был предложен Владимиру Машкову.