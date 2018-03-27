Названы имена лауреатов «Золотой маски»

12 человек получили «Золотую маску» за выдающиеся заслуги в области театрального искусства. Об этом во вторник сообщил «Интерфакс»

Президент премии Игорь Костолевский лично вручил лауреатам заветные статуэтки. Церемония прошла в Белом фойе Исторической сцены Большого театра во вторник, 27 марта.

Костолевский заявил, что в последнее время слова «честь» и «достоинство» практически не употребляются в современной жизни, но «сегодняшние лауреаты придают этим словам высокий смысл».

Алла Покровская, получая премию, произнесла речь, в которой поблагодарила почившего художественного руководителя МХТ им. Чехова Олега Табакова и художественного руководителя

«Гоголь-центра»

Кирилла Серебренникова , который в настоящий момент находится под домашним арестом. Актриса заявила, что они «сделали несколько последних лет счастливыми для меня в театре».