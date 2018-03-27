Ещё
Названы имена лауреатов «Золотой маски»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы имена лауреатов «Золотой маски» 

360tv.ru 49 минут назад
12 человек получили «Золотую маску» за выдающиеся заслуги в области театрального искусства. Об этом во вторник сообщил «Интерфакс».
Президент премии Игорь Костолевский лично вручил лауреатам заветные статуэтки. Церемония прошла в Белом фойе Исторической сцены Большого театра во вторник, 27 марта.
Костолевский заявил, что в последнее время слова «честь» и «достоинство» практически не употребляются в современной жизни, но «сегодняшние лауреаты придают этим словам высокий смысл».
Премиантами «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» стали Иван Краско, Александр Ширвиндт, Алла Покровская, Галина Анисимова, Валентин Гафт, Владимир Андреев, Анатолий Гладнев, Николай Боярчиков, Владимир Рецептер, Юрий
Бурэ-Небельсен, Алла Журавлева и Вера Кузьмина.
Алла Покровская, получая премию, произнесла речь, в которой поблагодарила почившего художественного руководителя МХТ им. Чехова Олега Табакова и художественного руководителя
«Гоголь-центра»
Кирилла Серебренникова, который в настоящий момент находится под домашним арестом. Актриса заявила, что они «сделали несколько последних лет счастливыми для меня в театре».
Министр культуры России Владимир Мединский рассказал о тех, кто сменит умершего Олега Табакова на посту художественного руководителя театров МХТ им. Чехова и «Табакерки». Новым худруком МХТ был назначен Сергей Женовач, прежде возглавлявший Студию театрального искусства. А пост руководителя «Табакерки» был предложен Владимиру Машкову.
360tv.ru: последние новости
Мединский предложил Владимиру Машкову пост худрука «Табакерки» Театральных спекулянтов в России накажут штрафом до 1 млн рублей Госдума заслушает доклад главы МЧС о причинах пожара в Кемерове
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией29
Самые душераздирающие смерти в «Звездных войнах»
Какой сериал самый дорогой в истории16
Особенности застольного этикета разных стран
Самые длинные сериалы в мире1
Видео
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение