Пьесу «Пансион. 1905 год» вновь покажут в библиотеке №193

Премьера спектакля состоялась в субботу, 24 марта. Напомним: спектакль был сыгран участниками молодёжная театральная студия «Лик».

Основой пьесы стали сразу несколько литературных произведений первой половины XX века.

О чём рассказывает пьеса «Пансион. 1905 год»? Действие спектакля разворачивается в период первой русской революции. И студия «Лик» воссоздаёт на сцене тот переломный для страны момент.

Спектакль рассказывает не только о событиях более чем вековой давности. Он поднимает такие темы как противостояние человека и общества, взаимоотношения учениц и педагогов и просто межчеловеческие отношения. Согласитесь, все эти темы не потеряли актуальность и в наши дни. Ведь каждый из нас — это личность, ответственная за свой выбор и за свои деяния.

Начало спектакля — в 18.00.

Вход — свободный (возрастные ограничения: 12+).

Адрес библиотеки №193: улица Грина, дом 11.

Телефон для справок: 8-495-711-62-33