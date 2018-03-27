Пьесу «Пансион. 1905 год» вновь покажут в библиотеке №193 

Премьера спектакля состоялась в субботу, 24 марта. Напомним: спектакль был сыгран участниками молодёжная театральная студия «Лик».
Основой пьесы стали сразу несколько литературных произведений первой половины XX века.
О чём рассказывает пьеса «Пансион. 1905 год»? Действие спектакля разворачивается в период первой русской революции. И студия «Лик» воссоздаёт на сцене тот переломный для страны момент.
Спектакль рассказывает не только о событиях более чем вековой давности. Он поднимает такие темы как противостояние человека и общества, взаимоотношения учениц и педагогов и просто межчеловеческие отношения. Согласитесь, все эти темы не потеряли актуальность и в наши дни. Ведь каждый из нас — это личность, ответственная за свой выбор и за свои деяния.
Начало спектакля — в 18.00.
Вход — свободный (возрастные ограничения: 12+).
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