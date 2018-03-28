Ещё
Театр Армии представил экспериментальную сцену
Далее:
Читайте также:
Ещё

Театр Армии представил экспериментальную сцену 

RT на русском 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Об этом сообщает «Утро.ру». Был показан отрывок спектакля Галины Зальцман «Пятая колонна» по пьесе Эрнеста Хемингуэя.
«Премьера прошла 25 марта. Надо сказать, что этот спектакль ставился лишь однажды — в 1958 году в «Современнике». Больше никто его не решался брать в работу», — заявил главный режиссёр театра Борис Морозов.
По его словам, экспериментальную сцену можно сравнить с маленьким катерком, который быстро маневрирует и реагирует на вызовы современного мира.
Ранее издание «Аргументы неделi» сообщало, что помимо спектаклей, в новом пространстве намерены проводить творческие вечера, мастер-классы, встречи с режиссёрами и артистами.
RT на русском: последние новости
В Китае набирают популярность курсы балета для бабушек Пучков: версия теракта при пожаре в ТЦ в Кемерове не рассматривается Антонов отметил интерес американцев к российской культуре
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией93
Самые обсуждаемые фильмы XXI века
Какой сериал самый дорогой в истории17
Особенности застольного этикета разных стран
Самые душераздирающие смерти в «Звездных войнах»
Видео
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение