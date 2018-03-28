Театр Армии представил экспериментальную сцену

«Премьера прошла 25 марта. Надо сказать, что этот спектакль ставился лишь однажды — в 1958 году в «Современнике». Больше никто его не решался брать в работу», — заявил главный режиссёр театра Борис Морозов

По его словам, экспериментальную сцену можно сравнить с маленьким катерком, который быстро маневрирует и реагирует на вызовы современного мира.

Ранее издание «Аргументы неделi» сообщало, что помимо спектаклей, в новом пространстве намерены проводить творческие вечера, мастер-классы, встречи с режиссёрами и артистами.