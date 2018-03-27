Волгоградцам показали «Трудно быть богом» как борьбу между народом и властью

Спектакль по произведению братьев Стругацких «Трудно быть Богом», который не понравился Борису Стругацкому , показали в Волгограде.

— Все повести и рассказы Бориса и Аркадия Стругацких сложно перенести на сцену или телеэкран. Именно поэтому мало кто брал на себя такую ответственность. Но в 2003 году, когда я была молоденькой девчушкой, решилась сделать это, — рассказала художественный руководитель театра-студии «Хоббитон» Анна Исакова . — Первым делом я написала письмо Борису Стругацкому, но даже подумать не могла, что он так быстро откликнется. Я написала два совершенно разных по атмосфере сценария. На первый Борис ответил буквально через пару часов после его отправки, и он ему очень понравился. А вот второй вариант оставил у фантаста неоднозначные чувства. Но по итогу решили ставить на сцене именно его.

Все последующие правки и консультации по поводу внутреннего мира героев произведения контролировал сам писатель.

Первая встреча Антона и Александра Васильевича

— Когда дело дошло до актерского состава, то я руководствовалась главным критерием отбора — умение анализировать, а не просто «пулять» в зрителя эмоциями. Этим мы и занимались первую половину репетиций: сидели и по крупицам разбирали повесть. Проникались эмоциями, которые испытывали персонажи в той или иной ситуации.

Самым молодым из труппы стал 13-летний актер Самвел Багдасарян, который сыграл прислугу главного героя — юного Уно.

— Я уважаю своего героя, потому что он смелый, преданный и отважный, имеющий чёткую жизненную позицию, ради которой готов умереть. Это впечатляет, — говорит Самвел. — Да и сама повесть «Трудно быть богом» очень многогранна. После первого ее прочтения для меня открылось много нового о человеческой натуре.

С трактовкой повести Стругацких актеры обошлись весьма вольно. Главный герой, которого сыграл Андрей Гусев , исполнял со сцены русскую народную песню «Выйду я на поле с конем» и не расставался с тельняшкой, даже перевоплощаясь в средневекового Румату Эсторского.

Монолог дона Румата Эсторского (Антона)

Драматические эпизоды повести на сцену перенесли танцами. Люди в красных мешковатых платьях символизировали огонь, а по центру между ними находилась девушка в белой сорочке — невинная жертва политической борьбы между народом и властью в Арканаре.

Красные платья на девушках создавали иллюзию языков пламени