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Власти Москвы почтили память погибших в Кемерове минутой молчания
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Власти Москвы почтили память погибших в Кемерове минутой молчания 

Москва24 6 часов назад
Фото: Москва24
Заседание президиума правительства Москвы началось с минуты молчания в память о погибших при пожаре в торговом центре в Кемерове, сообщает Агентство «Москва».
"В Кемерово произошла страшная трагедия, прошу почтить память погибших минутой молчания", — сказал Сергей Собянин.
25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» произошел пожар. В результате трагедии 64 человека погибли, в том числе 41 ребенок. Госпитализированными остаются 15 человек. По словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, у всех наблюдается положительная динамика.
Общее число пострадавших превышает 60 человек. Свыше 50 из них отпущены на домашнее лечение. Скворцова отметила, что 69 родственников погибших и пострадавших обратились к врачам со стрессом, гипертоническим кризом. Состояние сейчас у всех стабильное.
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