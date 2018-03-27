Власти Москвы почтили память погибших в Кемерове минутой молчания

Заседание президиума правительства Москвы началось с минуты молчания в память о погибших при пожаре в торговом центре в Кемерове, сообщает Агентство «Москва»

"В Кемерово произошла страшная трагедия, прошу почтить память погибших минутой молчания", — сказал Сергей Собянин

25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» произошел пожар. В результате трагедии 64 человека погибли, в том числе 41 ребенок. Госпитализированными остаются 15 человек. По словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, у всех наблюдается положительная динамика.

Общее число пострадавших превышает 60 человек. Свыше 50 из них отпущены на домашнее лечение. Скворцова отметила, что 69 родственников погибших и пострадавших обратились к врачам со стрессом, гипертоническим кризом. Состояние сейчас у всех стабильное.