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Артисты интеграционной театральной студии «Гермес» из Марьиной Рощи провели репетицию нового спектакля
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Артисты интеграционной театральной студии «Гермес» из Марьиной Рощи провели репетицию нового спектакля 

Управа района Марьина роща 1 час назад
Фото: Управа района Марьина роща
Репетицию нового спектакля «Испытание» провели на днях артисты интеграционной театральной студии «Гермес» в помещении филиала «Марьина Роща» ТЦСО «Алексеевский». Об этом сообщила руководитель студии Ольга Ермилина.
— Мы провели уже вторую репетицию этой театральной постановки. В данный момент мы продолжаем разрабатывать мизансцены. К сожалению, не все главные герои пьесы смогли быть на встрече, но благодаря нашим дублерам, репетиция прошла отлично, — пояснила Ермилина.
Встреча завершилась чаепитием. (то)
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