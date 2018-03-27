Артисты интеграционной театральной студии «Гермес» из Марьиной Рощи провели репетицию нового спектакля

Репетицию нового спектакля «Испытание» провели на днях артисты интеграционной театральной студии «Гермес» в помещении филиала «Марьина Роща» ТЦСО «Алексеевский». Об этом сообщила руководитель студии Ольга Ермилина.

— Мы провели уже вторую репетицию этой театральной постановки. В данный момент мы продолжаем разрабатывать мизансцены. К сожалению, не все главные герои пьесы смогли быть на встрече, но благодаря нашим дублерам, репетиция прошла отлично, — пояснила Ермилина.

Встреча завершилась чаепитием. (то)