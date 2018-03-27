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Фасад нижегородского театра кукол отреставрируют за 2,7 млн рублей
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Фасад нижегородского театра кукол отреставрируют за 2,7 млн рублей 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Фасад здания, где располагаются нижегородский театр кукол и кинотеатр «Орленок» планируется отреставрировать в срок до 14 мая 2018 года. Проведение работ обойдется в 2,7 млн рублей. Об этом сообщается в документации, опубликованной на портале госзакупок.
Средства на реставрацию выделены из областного бюджета. Подрядчик должен будет выполнить работы, направленные на сохранение здания, которое является объектом культурного наследия. В ходе ремонта фасада в том числе будут демонтированы рекламные вывески, заменены окна, расчищен архитектурно-лепной декор. Обязательное требование — наличие у исполнителя лицензии, выданной министерством культуры Российской Федерации или иным уполномоченным органом, на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия — памятников истории и культуры.
Аукцион по выбору подрядчика состоится 9 апреля.
Напомним, фасады домов в Ленинском районе отремонтируют за счет сэкономленных средств.
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