Фасад нижегородского театра кукол отреставрируют за 2,7 млн рублей

Фасад здания, где располагаются нижегородский театр кукол и кинотеатр «Орленок» планируется отреставрировать в срок до 14 мая 2018 года. Проведение работ обойдется в 2,7 млн рублей. Об этом сообщается в документации, опубликованной на портале госзакупок.

Средства на реставрацию выделены из областного бюджета. Подрядчик должен будет выполнить работы, направленные на сохранение здания, которое является объектом культурного наследия. В ходе ремонта фасада в том числе будут демонтированы рекламные вывески, заменены окна, расчищен архитектурно-лепной декор. Обязательное требование — наличие у исполнителя лицензии, выданной министерством культуры Российской Федерации или иным уполномоченным органом, на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия — памятников истории и культуры.

Аукцион по выбору подрядчика состоится 9 апреля.

Напомним, фасады домов в Ленинском районе отремонтируют за счет сэкономленных средств.