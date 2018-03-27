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В ДНР несут цветы к стеле «Россия» в память о жертвах пожара в Кемерово
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В ДНР несут цветы к стеле «Россия» в память о жертвах пожара в Кемерово 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 27 мар — РИА Новости. Жители самопровозглашенной Донецкой народной республики несут цветы и мягкие игрушки к стеле «Россия» в центре Донецка в память о жертвах пожара в торговом центре в Кемерово, передает корреспондент РИА Новости.
Цветы и игрушки к стеле начали нести еще вчера. Некоторые приходят вместе с детьми. Возле стеллы «Россия» горят свечи и висят плакаты «Кемерово, Донбасс с тобой».
"Это и наша боль, мы на себе прочувствовали за эти четыре года, что такое терять близких, детей", — говорит жительница Донецка.
Еще одна жительница Донецка, которая принесла цветы, сказала о трагедии «это огромная боль, большая утрата», добавив, что «мы скорбим вместе с жителями Кемерово».
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.
По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009 год, 153 жертвы).
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