Математический спектакль представили воспитанники одной из школ Сокола

В школе №1251 имени генерала Шарля де Голля района Сокол юные таланты дали необычный — математический — спектакль под названием «Врата учености». Мероприятие состоялось 22 марта.

— В одном из наших корпусов уже стало традицией проводить весной математический праздник-спектакль. Постановка была юбилейной — такие представления школьники дают уже в десятый раз. На минувшей неделе действо было посвящено русскому математику Леонтию Филипповичу Магницкому, — поделился представитель школы.

Познавательный спектакль приготовили артисты 9 «А» класса. Как уточнили в школе, представление не только подарило новые знания, но и зарядило веселым настроением зрителей — учащихся пятых и шестых классов. (ео)