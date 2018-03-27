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Математический спектакль представили воспитанники одной из школ Сокола
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Математический спектакль представили воспитанники одной из школ Сокола 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
В школе №1251 имени генерала Шарля де Голля района Сокол юные таланты дали необычный — математический — спектакль под названием «Врата учености». Мероприятие состоялось 22 марта.
— В одном из наших корпусов уже стало традицией проводить весной математический праздник-спектакль. Постановка была юбилейной — такие представления школьники дают уже в десятый раз. На минувшей неделе действо было посвящено русскому математику Леонтию Филипповичу Магницкому, — поделился представитель школы.
Познавательный спектакль приготовили артисты 9 «А» класса. Как уточнили в школе, представление не только подарило новые знания, но и зарядило веселым настроением зрителей — учащихся пятых и шестых классов. (ео)
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