Заседание правительства Петербурга открылось минутой молчания из-за трагедии в Кемерове

Заседание правительства Санкт-Петербурга в Смольном открылось минутой молчания в память о жертвах пожара в ТЦ «Зимняя вишня», сообщает kp.ru . Как заявил губернатор Георгий Полтавченко , из трагедии в Кемерове все должны сделать выводы. Он поручил соответствующим службам и подразделениям провести проверки противопожарной безопасности в местах массового пребывания людей, в том числе в детсадах, школах, учреждениях здравоохранения, театрах и концертных залах. Срок — неделя.

«Эта трагедия говорит о необходимости более жёсткого контроля за соблюдением противопожарной безопасности и антитеррористической защищённости. Прошу к решению данной задачи подойти очень серьёзно и ответственно», — отметил Полтавченко.