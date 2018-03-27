Заседание правительства Петербурга открылось минутой молчания из-за трагедии в Кемерове 

Заседание правительства Санкт-Петербурга в Смольном открылось минутой молчания в память о жертвах пожара в ТЦ «Зимняя вишня», сообщает kp.ru. Как заявил губернатор Георгий Полтавченко, из трагедии в Кемерове все должны сделать выводы. Он поручил соответствующим службам и подразделениям провести проверки противопожарной безопасности в местах массового пребывания людей, в том числе в детсадах, школах, учреждениях здравоохранения, театрах и концертных залах. Срок — неделя.
«Эта трагедия говорит о необходимости более жёсткого контроля за соблюдением противопожарной безопасности и антитеррористической защищённости. Прошу к решению данной задачи подойти очень серьёзно и ответственно», — отметил Полтавченко.
Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в России в среду, 28 марта, в связи с гибелью людей при пожаре в ТЦ в Кемерове.