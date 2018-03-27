В Керчи из-за траура перенесли гастроли театра танца и игру КВН

В связи с трагедией, происшедшей в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, театр танца имени Вадима Елизарова принял решение перенести гастроли в Керчи. Об этом сообщил НСН мэр Керчи Сергей Бороздин. Ранее купленные билеты остаются действительными.

Кроме того, организаторы решили в связи с трауром перенести проведение городского Кубка КВН на месяц.

Напомним, указом президента 28 марта в России объявлен национальный траур по жертвам трагедии. По последним данным, в результате пожара погибли 64 человека, в том числе, 41 ребёнок.