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В Керчи из-за траура перенесли гастроли театра танца и игру КВН
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В Керчи из-за траура перенесли гастроли театра танца и игру КВН 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В связи с трагедией, происшедшей в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, театр танца имени Вадима Елизарова принял решение перенести гастроли в Керчи. Об этом сообщил НСН мэр Керчи Сергей Бороздин. Ранее купленные билеты остаются действительными.
Кроме того, организаторы решили в связи с трауром перенести проведение городского Кубка КВН на месяц.
Напомним, указом президента 28 марта в России объявлен национальный траур по жертвам трагедии. По последним данным, в результате пожара погибли 64 человека, в том числе, 41 ребёнок.
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