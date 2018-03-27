Челябинские театры и дворцы культуры пересмотрели афишу на день траура

В Челябинске из-за траура по погибшим в Кемерово 28 марта отменены несколько развлекательных мероприятий. Афишу пересмотрели театры и дворцы культуры, где планировались концерты.

Театр оперы и балеты отменил оперетту «Мистер Икс».

— Приобретенные билеты действительны на любые репертуарные спектакли театра. Деньги также можно вернуть через кассу театра, — объявили в оперном.

Публичная библиотека, которой в этом году исполняется 120 лет, отказалась от презентации «Календаря знаменательных и памятных дат Челябинской области», запланированной на 28 марта. Сегодня в Челябинске отменён фестиваль КВН «На бис!».

В челябинской филармонии решили не менять афишу. Вечером 28 марта состоится концерт Государственного ансамбля танца «Урал». Скорее всего, он начнётся с минуты молчания. По данным на сегодняшний день, без изменений пройдёт среда в театре «Манекен», Молодёжном театре и Театре драмы им. Орлова.

Как сообщили в управлении культуры города, в дни траура каждое учреждение самостоятельно решает — менять программу или нет.

— Никаких писем с рекомендациями отменить мероприятия мы не рассылаем. Все руководствуются здравым смыслом. По этическим нормам, если проводится мероприятие даже не развлекательного характера, то оно начинается с минуты молчания, — прокомментировала директор «Центра культурно-информационной деятельности» Елена Сыркина.

Крупные челябинские кинотеатры не изменили расписание на 28 марта, оставив даже комедии.

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в России 28 марта в связи с трагедией в Кемерово.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» начался днём 25 марта. Огонь охватил 1600 квадратных метров. У ТРЦ обрушилась кровля. Возгорание локализовали спустя 12 часов. По последней информации МЧС, погибли 64 человека, пострадали более 50. По уголовному делу задержаны пять человек. Это технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился источник возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, а также охранник, не включивший сигнал тревоги. Следственный комитет сегодня ходатайствовал в суде об их аресте. Прокуратура Челябинской области вместе с МЧС начала проверки пожарной безопасности во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры. О необходимости таких ревизий в понедельник заявил губернатор Борис Дубровский

74.ru проверил, куда ведут пути эвакуации пяти крупнейших торгово-развлекательных комплексов Челябинска. Подробности — в нашем репортаже.

Утром 27 марта администрация гипермаркетов «Лента» и «Леруа Мерлен» в челябинском ТРЦ «Алмаз» провела учения по эвакуации посетителей и персонала. Днём учения провели также в ТК «Кольцо».