Фестиваль франкоязычных стран провели в библиотеке иностранной литературы

Сотрудники Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени Маргариты Рудомино 24 марта провели «Фестиваль Франкофонии». Мероприятие приурочили к дате основания союза франкоязычных стран мира.

— Фестиваль прошел в стенах библиотеки во второй раз. Он приурочен к празднованию Международного дня Франкофонии. Главная его цель — представить многообразие культурных аспектов франкоязычных стран — а их более 50 во всем мире. Наиболее известные: Бельгия, Канада, Швейцария, Франция, — поделилась подробностями директор по международному сотрудничеству библиотеки Анастасия Дятловская.

Она добавила, что в этом году организаторы сфокусировались на информации про возможности обучения в странах Франкофонии для российских студентов, старшеклассников и людей, которые окончили высшие учебные заведения.

Отметим, что в рамках фестиваля зрителям продемонстрировали авторские фильмы. Для каждой посетительницы работали бьюти-станции. Участники фестиваля посмотрели детские спектакли на французском языке, которые представили театры и студии со всей России.