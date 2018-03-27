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Фестиваль франкоязычных стран провели в библиотеке иностранной литературы
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Фестиваль франкоязычных стран провели в библиотеке иностранной литературы 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 32 минуты назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Сотрудники Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени Маргариты Рудомино 24 марта провели «Фестиваль Франкофонии». Мероприятие приурочили к дате основания союза франкоязычных стран мира.
— Фестиваль прошел в стенах библиотеки во второй раз. Он приурочен к празднованию Международного дня Франкофонии. Главная его цель — представить многообразие культурных аспектов франкоязычных стран — а их более 50 во всем мире. Наиболее известные: Бельгия, Канада, Швейцария, Франция, — поделилась подробностями директор по международному сотрудничеству библиотеки Анастасия Дятловская.
Она добавила, что в этом году организаторы сфокусировались на информации про возможности обучения в странах Франкофонии для российских студентов, старшеклассников и людей, которые окончили высшие учебные заведения.
Отметим, что в рамках фестиваля зрителям продемонстрировали авторские фильмы. Для каждой посетительницы работали бьюти-станции. Участники фестиваля посмотрели детские спектакли на французском языке, которые представили театры и студии со всей России.
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