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Мюзикл «Две стрелы» выстрелит в Петербурге
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Мюзикл «Две стрелы» выстрелит в Петербурге 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
6 и 7 апреля на сцене театра «ЛДМ. Новая сцена» представят новое прочтение первобытного детектива «Две стрелы» по одновременной пьесе Александра Володина.
«Две стрелы» в постановке Бориса Малевского — экспериментальный, дерзкий и совершенно нетипичный мюзикл-первобытный детектив. Действие разворачивается в Каменном веке. Убит один из главных мыслителей первобытной общины. Все улики указывают на его молодого ученика и единомышленника. Но разве мог юноша совершить это страшное преступление?
«Две стрелы» — это неоэтническая музыка Евгении Долговой, потрясающие арии, неожиданные дуэты и завораживающая игра артистов, среди которых настоящая звезды мюзикла Антон Авдеев и Евдокия Малевская. 3D-спецэффекты и виртуальные декорации: звездное небо прямо в зале, настоящий огонь на сцене и завораживающий туман. Все это позволит перенестись на тысячи лет назад и понять, что, прожив на этой Земле более 2000 лет, люди так и не смогли разобраться в чувствах, поступках и мыслях человека.
Спектакль обеспечит пищу для размышлений на вечные и противоречивые темы: о человеке и человеческих отношениях, о правде и лжи, о непростом выборе между желанным и справедливым, и самое главное о вере, надежде и любви.
Начало в 19.00.
Возрастное ограничение 16+
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