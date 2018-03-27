Мюзикл «Две стрелы» выстрелит в Петербурге

6 и 7 апреля на сцене театра «ЛДМ. Новая сцена» представят новое прочтение первобытного детектива «Две стрелы» по одновременной пьесе Александра Володина

«Две стрелы» в постановке Бориса Малевского — экспериментальный, дерзкий и совершенно нетипичный мюзикл-первобытный детектив. Действие разворачивается в Каменном веке. Убит один из главных мыслителей первобытной общины. Все улики указывают на его молодого ученика и единомышленника. Но разве мог юноша совершить это страшное преступление?

«Две стрелы» — это неоэтническая музыка Евгении Долговой, потрясающие арии, неожиданные дуэты и завораживающая игра артистов, среди которых настоящая звезды мюзикла Антон Авдеев Евдокия Малевская . 3D-спецэффекты и виртуальные декорации: звездное небо прямо в зале, настоящий огонь на сцене и завораживающий туман. Все это позволит перенестись на тысячи лет назад и понять, что, прожив на этой Земле более 2000 лет, люди так и не смогли разобраться в чувствах, поступках и мыслях человека.

Спектакль обеспечит пищу для размышлений на вечные и противоречивые темы: о человеке и человеческих отношениях, о правде и лжи, о непростом выборе между желанным и справедливым, и самое главное о вере, надежде и любви.

Начало в 19.00.

Возрастное ограничение 16+