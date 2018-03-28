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Театры Москвы начнут спектакли минутой молчания
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Театры Москвы начнут спектакли минутой молчания 

Газета.Ru 7 минут назад
Фото: Газета.Ru
Московские театры начнут свои спектакли в среду, 28 марта, минутой молчания в память о жертвах пожара в Кемерово, сообщает РИА "Новости".
Российский Молодежный театр отменил вечерний спектакль, а три дневных представления начались с минуты молчания и обращения к зрителям худрука Алексея Бородина.
Отменил спектакль и Театр имени Маяковского. Вахтанговский театр провел замену: вместо "Мадемуазель Нитуш" пройдет моноспектакль "Пиковая дама" Евгения Князева.
В Большом театре завершаются премьерные показы первого блока балета "Анна Каренина". Перед началом объявят минуту молчания.
Так же поступят в "Современнике", Малом театре, "Ленкоме", Et Cetera, "Табакерке", Театре Сатиры и МХТ имени Чехова.
Ранее сообщалось, что ряд петербургских театров отменили спектакли в день траура.
Также сообщалось, что в Мариинском театре исполнят "Реквием" в память о жертвах пожара в Кемерово.
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