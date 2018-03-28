Театры Москвы начнут спектакли минутой молчания

Московские театры начнут свои спектакли в среду, 28 марта, минутой молчания в память о жертвах пожара в Кемерово, сообщает РИА "Новости"

Российский Молодежный театр отменил вечерний спектакль, а три дневных представления начались с минуты молчания и обращения к зрителям худрука Алексея Бородина

Отменил спектакль и Театр имени Маяковского. Вахтанговский театр провел замену: вместо "Мадемуазель Нитуш" пройдет моноспектакль "Пиковая дама" Евгения Князева

В Большом театре завершаются премьерные показы первого блока балета " Анна Каренина ". Перед началом объявят минуту молчания.

Так же поступят в "Современнике", Малом театре, "Ленкоме", Et Cetera, "Табакерке", Театре Сатиры и МХТ имени Чехова.

Ранее сообщалось, что ряд петербургских театров отменили спектакли в день траура.

Также сообщалось, что в Мариинском театре исполнят "Реквием" в память о жертвах пожара в Кемерово.