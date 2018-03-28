В Петербурге в день траура ряд театров отменили постановки

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 мар — РИА Новости . Ряд театров Петербурга отменили постановки в день траура по жертвам пожара в Кемерово, который унес жизни 64 человек.

В частности, постановки отменили или перенесли Большой драматический театр, театр Комедии имени Н. П. Акимова, театр «Буфф».

"Сегодняшний спектакль «Фунт мяса» в связи с трауром по погибшим в городе Кемерово отменяется. Показ состоится 6 мая", — говорится на сайте БДТ.

На сайте театра Комедии им. Н. П. Акимова опубликовано соболезнование жителям Кемерово. «Театр выражает свои соболезнования всем, кто потерял своих детей и близких в этой катастрофе, и отменяет спектакль „Как важно быть серьезным“, — говорится на сайте театра.

В свою очередь театр „Буфф“ в среду не покажет спектакль под названием „Топ нон-стоп“.

Пожар в четырехэтажном торговом центре „Зимняя вишня“ в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. Общенациональный траур объявлен в России 28 марта. На всей территории страны приспущены государственные флаги, федеральные телеканалы и радиостанции сняли с эфира рекламу, развлекательные программы и анонсы развлекательных шоу.